Παραιτήθηκε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας ωστόσο την κοινοβουλευτική του θέση και τη συλλογική του δέσμευση στο κόμμα. Η απόφαση έρχεται σε φάση που, κατά τον ίδιο, οι στόχοι ανασυγκρότησης και ενότητας του προοδευτικού χώρου δεν μπορούν να προωθηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σε απρόσμενη κίνηση που προκαλεί πολιτικές διεργασίες, ο Σωκράτης Φάμελλος γνωστοποίησε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά την ηγετική θέση και όχι την πολιτική του παρουσία: παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, δεσμευόμενος να συνεχίσει «να υπηρετεί τις αξίες της Αριστεράς» και να εργάζεται υπέρ της ενότητας του προοδευτικού χώρου.

Αιτιολόγηση και αξιολόγηση της θητείας

Ο κ. Φάμελλος εξηγεί ότι ανέλαβε την προεδρία σε μια δύσκολη συγκυρία, με στόχους που περιλάμβαναν την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και τη χάραξη ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ως επιτεύγματα την οικονομική εξυγίανση, τη διενέργεια συνεδρίου, την ανανέωση οργάνων και πρωτοβουλίες για συνεργασίες που, ωστόσο, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Κριτική και πολιτικά σημεία τριβής

Στην παρέμβασή του περιλαμβάνονται αιχμές προς οργανώσεις και πολιτικές τάσεις που, όπως λέει, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσπάθειες σύγκλισης. Ειδική αναφορά γίνεται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, των οποίων τη στάση κρίνει ως παράγοντα που διατήρησε τον κατακερματισμό στον προοδευτικό χώρο. Επιπλέον, διατυπώνει παράπονα και για τη στάση της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε δημόσια άρνηση συνεργασίας και απαξιωτικές αναφορές εναντίον του κόμματος και των στελεχών του.

«Πάλεψα για την ενότητα της Αριστεράς»

Ο ίδιος δηλώνει ότι εργάστηκε «χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες» και ότι ο μοναδικός του στόχος υπήρξε η σύγκλιση του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου. Παρά την αποχώρηση από την προεδρία, επιμένει στην ανάγκη πολιτικής συνέχειας και στη διατήρηση των αξιών που υπηρέτησε.