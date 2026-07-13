Παράταση έως 25/9/2027 για παλιές ταυτότητες — Περιορισμένη χρήση μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Το υπουργείο ανακοίνωσε παράταση αποδοχής των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, αλλά μόνο για ορισμένες διαδικασίες εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που αφορούν πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η ρύθμιση δεν επεκτείνει την πλήρη ισχύ των παλιών δελτίων για κάθε χρήση.

Το υπουργείο ανακοίνωσε νέα χρονική παράταση για την αποδοχή των παλαιού τύπου αστυνομικών δελτίων ταυτότητας, ωστόσο η επέκταση αυτή είναι αυστηρά περιορισμένη ως προς το πεδίο εφαρμογής της. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, τα παλιά δελτία θα γίνονται αποδεκτά μόνο έως την 25η Σεπτεμβρίου 2027 και αποκλειστικά για διαδικασίες εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που σχετίζονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

"Η ρύθμιση δεν αφορά όλες τις χρήσεις των παλαιών δελτίων ταυτότητας."

Τι σημαίνει στην πράξη η παράταση

Η παράταση δεν επεκτείνει την γενική ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων για κάθε συναλλαγή. Συνεπώς, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συγκεκριμένα δελτία δεν γίνονται αποδεκτά, για παράδειγμα, ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή αυτοτελές αποδεικτικό ταυτότητας σε φυσικές συναλλαγές εκτός των εξαιρέσεων που καθορίζει η νομοθεσία. Η ρύθμιση καλύπτει επίσης παλαιά δελτία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ισχύουσες άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Γιατί δόθηκε η παράταση

Η απόφαση λήφθηκε μετά από διαπιστωμένες καθυστερήσεις στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Στόχος είναι να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες που δεν έχουν ακόμη αντικαταστήσει τις παλιές τους ταυτότητες, χωρίς όμως να παρατείνεται η πλήρης χρήση των παλαιών δελτίων πέραν των έκτακτων ηλεκτρονικών ενεργειών που προβλέπονται.

Τι χρειάζεται για την έκδοση της νέας ταυτότητας

Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 10 ευρώ (γενικά κόστος έκδοσης).

(γενικά κόστος έκδοσης). Ηλεκτρονικό παράβολο 5 ευρώ για πολύτεκνους.

για πολύτεκνους. Ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ .

. Εξόφληση των ηλεκτρονικών παραβόλων πριν από την προσέλευση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και παρουσία του ενδιαφερόμενου αυτοπροσώπως.

Στοιχείο Περιγραφή Τελική ημερομηνία παράτασης 25/09/2027 Επιτρεπόμενη χρήση Απομακρυσμένη ηλεκτρονική ταυτοποίηση για πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης Έξοδα έκδοσης 10€ (5€ για πολύτεκνους) + ένσημο 0,50€

Οι πολίτες που αδυνατούν προσωρινά να αντικαταστήσουν την ταυτότητά τους θα πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως την επίσκεψή τους στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς η παράταση δεν καλύπτει όλες τις λειτουργίες και ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα σε συναλλαγές που απαιτούν φυσική παρουσία ή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η αρμόδια ηγεσία υπενθυμίζει ότι η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων, αλλά δεν συνιστά αντικατάσταση της υποχρέωσης κατοχής σύγχρονης ταυτότητας για τις καθημερινές συναλλαγές και μετακινήσεις.