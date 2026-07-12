Πέθανε η Αλίκη Περρωτή: το αποτύπωμα μίας ευεργέτιδας στην εκπαίδευση, την υγεία και τον πολιτισμό

Σε ηλικία 101 ετών έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Περρωτή, η οποία με τις δωρεές και τις πρωτοβουλίες της στήριξε καθοριστικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και πολιτιστικές δομές, αφήνοντας διαχρονικό έργο στην Ελλάδα και διεθνείς επαφές στον χώρο της τέχνης.

Μια ζωή αφιερωμένη στην κοινότητα και στην παιδεία

Σε ηλικία 101 ετών απεβίωσε η Αλίκη Περρωτή, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες Ελληνίδες ευεργέτιδες της μεταπολεμικής περιόδου. Η προσφορά της επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και του πολιτισμού, με το έργο της να έχει διαμορφώσει υποδομές και ευκαιρίες για χιλιάδες νέους και κοινότητες.

Γεννημένη το 1925 στην Αθήνα, υπήρξε κόρη του επιχειρηματία Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου. Μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Περρωτή, ανέπτυξαν έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και διατήρησαν σχέσεις με σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς καλλιτεχνικού κόσμου.

Σημαντικές δωρεές και θεσμικός αντίκτυπος

Η μεγαλύτερη συμβολή της αφορά στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης, όπου η δωρεά της για τη δημιουργία του Perrotis College θεωρείται κομβική για τη μετατροπή του ιδρύματος σε σύγχρονο κέντρο αγροδιατροφικής εκπαίδευσης και έρευνας με διεθνή προσανατολισμό. Επιπλέον, η υποστήριξή της περιελάμβανε τη χρηματοδότηση βιβλιοθήκης, εργαστηρίων, φοιτητικών εστιών και προγραμμάτων υποτροφιών.

Στήριξη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και ίδρυση του Perrotis College.

και ίδρυση του Perrotis College. Χρηματοδότηση υποδομών όπως η Βιβλιοθήκη «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», εργαστήρια και εστίες.

Δημιουργία προγραμμάτων υποτροφιών που διευκόλυναν την πρόσβαση σε ανώτατες σπουδές.

Συνεισφορά σε νοσοκομειακές δομές, μεταξύ αυτών το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο.

Πολιτιστική παρουσία και διεθνής αναγνώριση

Η Αλίκη Περρωτή υπήρξε επίσης συλλέκτρια σύγχρονης τέχνης και προσωπικότητα με διεθνείς δεσμούς. Στην πορεία της, το πορτρέτο της φιλοτεχνήθηκε από τον Άντι Γουόρχολ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εγγύτητα της με τον χώρο της τέχνης και την ένταξή της στο παγκόσμιο πολιτιστικό κύκλωμα της εποχής.

Χρόνος γέννησης Ηλικία κατά τον θάνατο Κύριοι τομείς στήριξης 1925 101 Εκπαίδευση, Δημόσια Υγεία, Πολιτισμός

Η προσωπική προσέγγιση της Περρωτή απέφευγε τη δημοσιότητα· πίστευε ότι η ουσιαστική αναγνώριση προκύπτει από το παραγόμενο έργο και τα ορατά αποτελέσματα για την κοινωνία. Με τις δωρεές της προωθήθηκε ο εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών δομών και δημιουργήθηκαν ευκαιρίες για νέες γενιές φοιτητών στον αγροδιατροφικό τομέα και όχι μόνο.

Η απώλειά της αφήνει κενό στον χώρο της φιλανθρωπίας και της υποστήριξης θεσμών που αποτελούν πυλώνες για κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Τα ιδρύματα που ωφελήθηκαν από τη στήριξή της καλούνται τώρα να διαφυλάξουν και να επεκτείνουν το έργο που ξεκίνησε, διασφαλίζοντας την συνέχιση των υποτροφιών, της έρευνας και των υπηρεσιών που βασίστηκαν στις δωρεές της.

Σε εθνικό επίπεδο, η μορφή της Αλίκης Περρωτή υπενθυμίζει τη σημασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην εκπαίδευση και στην υγεία ως θεμέλια κοινωνικής προόδου. Το παράδειγμά της προσφέρει ένα υπόδειγμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με δημόσιο όφελος, που απαιτεί συνέργειες μεταξύ ιδιωτών, ιδρυμάτων και πολιτείας για να έχει διαρκή επίδραση.