Πιερρακάκης: Οι τεχνολογικές επενδύσεις κρίσιμο στοιχείο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας

Σε συνέντευξή του στο CNBC ο υπουργός Οικονομικών τόνισε την «ανθεκτικότητα» της ευρωζώνης, χαρακτήρισε τις επενδύσεις στην τεχνολογία ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας και υπογράμμισε την ανάγκη στενής παρακολούθησης των δημοσιονομικών μεγεθών εν μέσω αρνητικών προβλέψεων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε εκτενή τοποθέτηση στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, περιέγραψε την τρέχουσα εικόνα της ευρωζώνης με μία λέξη: «ανθεκτικότητα». Η συνέντευξη επικεντρώθηκε σε τρεις αλληλοσυνδεόμενους άξονες: την οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης, τις επιπτώσεις της έντασης στη Μέση Ανατολή και την αναγκαιότητα επενδύσεων στην τεχνολογία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Κεντρικά σημεία της τοποθέτησης

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά επισήμανε ότι η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή είχε ήδη επιφέρει αναθεώρηση των προβλέψεων: προς τα κάτω όσον αφορά την ανάπτυξη και προς τα πάνω όσον αφορά τον πληθωρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε έμφαση στην ανάγκη διατήρησης στέρεων δημοσιονομικών βάσεων σε επίπεδο κρατών-μελών και ευρωζώνης συνολικά.

«Οι μεταρρυθμίσεις, και όχι οι κρίσεις, θα καθορίσουν τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο»,

και πρόσθεσε ότι «οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας». Η διατύπωση συνδέει ευθέως την οικονομική πολιτική με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μπροστά σε γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για την Ελλάδα

Η Ελλάδα, ως μέλος της ευρωζώνης και με αυξημένο ενδιαφέρον για την ψηφιακή μετάβαση, επηρεάζεται άμεσα από τις ευρύτερες τάσεις που περιέγραψε ο υπουργός. Συγκεκριμένα:

Η ανάγκη για δημοσιονομική προσαρμογή υπογραμμίζει ότι τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.

υπογραμμίζει ότι τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Η επισήμανση της τεχνολογίας ως θέμα κυριαρχίας ενισχύει το επιχείρημα για στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές και καινοτομία.

ενισχύει το επιχείρημα για στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές και καινοτομία. Η αναθεώρηση προβλέψεων λόγω της Μέσης Ανατολής αναδεικνύει την έκθεση της οικονομίας σε εξωγενείς γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προτίθενται να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα μόλις υπάρξει «σαφής διάγνωση της κατάστασης» — διατύπωση που υποδηλώνει διαχειριστική συναίνεση αλλά και προετοιμασία για παρεμβάσεις.

Συνέπειες και προκλήσεις

Η έμφαση στην τεχνολογία ως θέμα κυριαρχίας έχει πρακτικές συνέπειες: απαιτείται σχεδιασμός πολιτικών που συνδυάζουν επενδύσεις, ρυθμιστικό πλαίσιο και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, η δημοσιονομική αυστηρότητα που προτείνεται σε συμφωνία με άλλες κυβερνήσεις της ευρωζώνης μπορεί να δημιουργήσει πίεση σε κρατικούς προϋπολογισμούς, ειδικά σε περιβάλλον μειωμένης ανάπτυξης.

Θέμα Επίπτωση Αναθεωρημένες προβλέψεις Αρνητική για ανάπτυξη, αύξηση πληθωρισμού Τεχνολογικές επενδύσεις Θεμελιώδες για ευρωπαϊκή αυτονομία Δημοσιονομική παρακολούθηση Στενή συνεργασία υπουργών Οικονομικών

Η τοποθέτηση του κ. Πιερρακάκη στο CNBC αποτυπώνει μια διπλή στρατηγική: διαχείριση βραχυπρόθεσμων κινδύνων από γεωπολιτικές αναταράξεις και ταυτόχρονη επιτάχυνση επενδύσεων σε τεχνολογία για ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης — και, συνεπώς, και της Ελλάδας.

Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής θα κριθεί τόσο από την ικανότητα συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και από τη δυνατότητα εθνικών πολιτικών να εστιάσουν σε μεταρρυθμίσεις που παράγουν επενδύσεις και ανθεκτικότητα χωρίς να υπονομεύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Μια παρατήρηση κλείνει τη συζήτηση: οι κρίσεις δοκιμάζουν αντοχές, αλλά, κατά τον ίδιο, οι μεταρρυθμίσεις θα καθορίσουν τελικά την πορεία. Με λίγα λόγια, η Ευρώπη καλείται να επενδύσει σήμερα για να μην βρεθεί αύριο εξαρτημένη — σε ενέργεια, τεχνολογία ή οικονομική επιρροή.