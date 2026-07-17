Audi Q3 2027: περισσότερος βασικός εξοπλισμός και ψηφιακές προσθήκες στο δημοφιλές SUV

Το Audi Q3 για το 2027 ενισχύει τον βασικό εξοπλισμό με θερμαινόμενα καθίσματα και κλιματισμό δύο ζωνών, αποκτά προαιρετική οθόνη συνοδηγού 10,9" και βελτιωμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Ανανεωμένο το Audi Q3 για το μοντέλο έτους 2027

Η Audi αναβαθμίζει το compact SUV Q3 για το μοντέλο έτους 2027 προσθέτοντας νέα στοιχεία στον βασικό και στον προαιρετικό εξοπλισμό, καθώς και ψηφιακές λειτουργίες που στοχεύουν στην άνεση και στην πιο έξυπνη υποβοήθηση της οδήγησης. Το δημοφιλές μοντέλο, που αναδείχθηκε στα Best Car Awards 2026 του γερμανικού περιοδικού «Auto Motor und Sport», διατηρεί την ευελιξία του αλλά αποκτά χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα χρέωναν οι καταναλωτές ως επιπλέον επιλογές.

Για πρώτη φορά, στον βασικό εξοπλισμό του Q3 περιλαμβάνονται θερμαινόμενα καθίσματα και αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών, στοιχεία που βελτιώνουν την άνεση για καθημερινή χρήση. Παράλληλα η μάρκα αναδιαρθρώνει τα πακέτα εξοπλισμού —με την ονομασία Tech, Tech Plus και Tech Pro— έτσι ώστε να προσφέρουν πιο εξατομικευμένες επιλογές στους αγοραστές.

Νέος βασικός εξοπλισμός: θερμαινόμενα καθίσματα , κλιματισμός δύο ζωνών .

, . Προαιρετική οθόνη συνοδηγού 10,9 ιντσών .

. Αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού με χρήση διαδικτυακών δεδομένων.

Προσαρμογή πακέτων Tech / Tech Plus / Tech Pro με πρόσθετες επιλογές (ανάρτηση, ακουστικοί υαλοπίνακες, Sonos κ.ά.).

Στη λίστα των προαιρετικών προσθηκών ξεχωρίζει η διάθεση για πρώτη φορά της οθόνης συνοδηγού 10,9 ιντσών, που ανοίγει νέες δυνατότητες πληροφόρησης και ψυχαγωγίας για τον συνοδηγό. Επιπλέον, τα εμπλουτισμένα πακέτα προσφέρουν μεταξύ άλλων βελτιώσεις στην ανάρτηση, ηχοσύστημα Sonos και οσφυϊκή υποστήριξη, καθιστώντας το Q3 πιο ολοκληρωμένο ως προς την άνεση και την προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές ανάγκες.

Σημαντική είναι και η εξέλιξη στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού: το adaptive cruise assist του MY2027 Q3 μπορεί πλέον να αξιοποιεί διαδικτυακά δεδομένα προκειμένου να ρυθμίζει ταχύτητα και αποστάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα συλλογικής πληροφόρησης για να υποστηρίζει τη διαμήκη καθοδήγηση και την καθοδήγηση εντός λωρίδας — δηλαδή λαμβάνει υπόψη τη μέση ταχύτητα σε συγκεκριμένες διαδρομές και προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του οχήματος.

Τομέας Τι αλλάζει στο Q3 2027 Βασικός εξοπλισμός Θερμαινόμενα καθίσματα, κλιματισμός δύο ζωνών Προαιρετικά πακέτα Tech / Tech Plus / Tech Pro: αναβαθμίσεις ανάρτησης, ακουστικοί υαλοπίνακες, Sonos, οσφυϊκή υποστήριξη Ψηφιακές λειτουργίες Οθόνη συνοδηγού 10,9", χρήση διαδικτυακών/συλλογικών δεδομένων για adaptive cruise assist

Στον τομέα των plug-in υβριδικών, το Q3 e‑hybrid αποκτά επίσης βελτιώσεις: σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκδοση αυτή προσφέρει πλέον αυξημένη ρυμουλκική ικανότητα, μέτρο που αυξάνει την πρακτικότητα για όσους χρειάζονται επιπλέον φόρτο ή μικρές ρυμουλκήσεις σε ταξίδια.

Τέλος, η Audi διευρύνει τις δυνατότητες απομακρυσμένης λειτουργίας: το Park Assist Pro και η λειτουργία Trained Parking μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής myAudi στο smartphone, προσφέροντας ευκολία σε στενούς χώρους στάθμευσης και σε καθημερινές αστικές συνθήκες.

Η αναβάθμιση του Q3 δείχνει ότι τα compact SUV συνεχίζουν να εξελίσσονται όχι μόνο σε κινητήρες και σχεδίαση αλλά και στην ψηφιακή τους υπόσταση — με στόχο να μετατρέψουν την καθημερινή μετακίνηση σε πιο άνετη, πρακτική και ενημερωμένη εμπειρία. Η Audi, με τις αλλαγές στα πακέτα και τις ψηφιακές ενισχύσεις, επιχειρεί να φέρει χαρακτηριστικά που άλλοτε ήταν πολυτέλεια στο βασικό επίπεδο εξοπλισμού, επηρεάζοντας έτσι και την αντιληπτή αξία του αυτοκινήτου στην αγορά.