Τεχνολογία οδηγεί την άνοδο στη Wall Street καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Οι αμερικανικοί δείκτες ανέβηκαν με τον τεχνολογικό κλάδο στο επίκεντρο, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία τιμών και δηλώσεις αξιωματούχων ενίσχυσαν την πεποίθηση για υποχώρηση του πληθωρισμού — κίνηση που αναδιατάσσει ροές κεφαλαίων μεταξύ Big Tech και κατασκευαστών ημιαγωγών.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν σήμερα ανοδικά, με τον τεχνολογικό τομέα να ενεργεί ως καταλύτης για την κίνηση. Ο S&P 500 ενίσχυσε τη βραδιά, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα με μεγαλύτερο ρυθμό, παρά την αστάθεια που εμφάνισαν μετοχές εταιρειών τσιπ.

Κι όμως: ποιες μετοχές «τράβηξαν»;

Από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, η Apple κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ κοινές ανοδικές τάσεις εμφάνισαν και ομίλοι όπως η Amazon, η Alphabet και η Microsoft. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες σημειώθηκαν στον κλάδο των κατασκευαστών ημιαγωγών, με ηγετικές εταιρείες να υποχωρούν διψήφια ή κοντά σε αυτό το εύρος.

Ο S&P 500 έκλεισε στις 7.572,40 μονάδες (+0,38%).

μονάδες (+0,38%). Ο Nasdaq διαμορφώθηκε στις 26.269,23 μονάδες (+0,62%).

μονάδες (+0,62%). Ο Dow Jones ανέβηκε στις 52.658,64 μονάδες (+0,29%).

Δείκτης Τελική τιμή Μεταβολή S&P 500 7.572,40 +0,38% Nasdaq 26.269,23 +0,62% Dow Jones 52.658,64 +0,29%

Τι ώθησε την αγορά

Οι αναλυτές και οι επενδυτές αξιολόγησαν πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που θεωρούνται ενθαρρυντικά ως προς την πορεία του πληθωρισμού. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) παρουσίασε απρόσμενη πτώση τον Ιούνιο, γεγονός που σε συνδυασμό με δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας της Νέας Υόρκης ενίσχυσε τις προσδοκίες για μελλοντική υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

«υπάρχουν «ενθαρρυντικές ενδείξεις πως ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί και αναμένεται να υποχωρήσει τα επόμενα τρίμηνα»

Ωστόσο, οικονομολόγοι επιμένουν ότι τα επίπεδα τιμών παραμένουν υψηλότερα από τον στόχο και ότι μια μόνο δημοσίευση δεν μετατρέπει την εικόνα ολοκληρωτικά. Ήταν χαρακτηριστική η επιφύλαξη στελεχών επενδυτικής έρευνας, που προειδοποιούν για υπερβολικές αντιδράσεις της αγοράς σε μεμονωμένα στοιχεία.

Στο μεταξύ, οι ροές κεφαλαίων φαίνεται να ανασυντίθενται: διακρίνεται μετακίνηση από εταιρείες ημιαγωγών προς «μεγάλους» τεχνολογικούς ομίλους, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να σταθμίσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

Η σημερινή συνεδρίαση υπογραμμίζει πόσο ευαίσθητη παραμένει η σχέση μεταξύ χρηματιστηριακής απόδοσης και μακροοικονομικών ενδείξεων: ακόμα κι αν ένα σετ δεικτών υποδηλώνει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι αγορές συνεχίζουν να αξιολογούν την πιθανότητα νέων παρεμβάσεων νομισματικής πολιτικής και το πώς αυτές θα επηρεάσουν αποτιμήσεις και κοστολόγηση ρίσκου.

Σε κάθε περίπτωση, η προτίμηση προς ορισμένες μετοχές τεχνολογίας και η ταυτόχρονη πίεση στα chipmakers αποτελούν μήνυμα: οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν τη ζήτηση για τεχνολογική έκθεση, αλλά γίνονται πιο επιλεκτικοί ως προς το πού την τοποθετούν.