Ομαδική αγωγή κατά της Meta ισχυρίζεται ότι ΑΙ όρισε ποιοι εργαζόμενοι θα απολυθούν

Πρώην υπάλληλοι κατηγορούν τη Meta ότι χρησιμοποίησε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να καταρτίσει λίστες απολύσεων, επηρεάζοντας αρνητικά όσους έλαβαν άδειες για υγεία ή φροντίδα οικογένειας. Η υπόθεση, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, εγείρει θέματα διαφάνειας και πιθανούς διαχωρισμούς στην αξιολόγηση προσωπικού.

Μια ομαδική αγωγή που κατατέθηκε πρόσφατα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια στρέφεται κατά της Meta, ισχυριζόμενη ότι ο τεχνολογικός κολοσσός χρησιμοποίησε εσωτερικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσει και να στοχοποιήσει υπαλλήλους προς απόλυση. Οι 26 ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα εργαλεία αξιολόγησης συνδέονταν με δεδομένα παραγωγικότητας και συμπεριφορές που σχετίζονταν με λήψη γονικής ή ιατρικής άδειας και αιτήματα για προσαρμογές λόγω αναπηρίας.

Τι υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Meta «συνδύασε» εσωτερικά συστήματα ΑΙ για να καταρτίσει λίστες υπαλλήλων που θα απολυθούν. Το αρχείο της δικογραφίας φέρεται να έχει 71 σελίδες και οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι αλγόριθμοι απέδωσαν χαμηλότερες αξιολογήσεις σε όσους απουσίασαν για λόγους υγείας ή για να φροντίσουν ανήλικα τέκνα — δηλαδή ομάδες που προστατεύονται από εργατικές και αντιδιακριτικές νομοθεσίες.

Πλαίσιο και επιπτώσεις

Η αγωγή έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης αναδιάρθρωσης της Meta, υπό τον τίτλο “AI First”, που οδήγησε σε περίπου 8.000 απολύσεις στα τέλη Απριλίου — αριθμός που, κατά την ανακοίνωση, αντιστοιχεί περίπου στο 10% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Το ζήτημα δεν είναι μόνο εταιρικό: εγείρει ερωτήματα για το πώς χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα σε αποφάσεις που επηρεάζουν δικαιώματα και εισόδημα εργαζομένων.

26 ενάγοντες κατέθεσαν την αγωγή.

ενάγοντες κατέθεσαν την αγωγή. Η δικογραφία έχει 71 σελίδες .

. Η αναδιάρθρωση «AI First» οδήγησε σε περίπου 8.000 απολύσεις (~10% προσωπικού).

Δηλώσεις και δημοσιογραφική αναφορά

«Η πορεία της ανάπτυξης πρακτόρων ΑΙ, τουλάχιστον τους τελευταίους τέσσερις μήνες, δεν έχει πραγματικά επιταχυνθεί όπως είχαμε προβλέψει»,

είπε, σύμφωνα με το Reuters, ο ιδρυτής και CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αναφερόμενος στην εφαρμογή πρακτόρων ΑΙ. Η παραδοχή αυτή, σε συνδυασμό με τις απολύσεις και την αγωγή, βάλλει μια ελαφρώς αυτοαναφορική εικόνα: η εταιρεία βιάζεται να αξιοποιήσει εργαλεία ΑΙ, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προβλήματα στην εφαρμογή τους με κοινωνικές και νομικές συνέπειες.

Πιθανές συνέπειες και ζητήματα προς παρακολούθηση

Η υπόθεση ανοίγει πολλαπλά μέτωπα: νομικά (εφόσον αποδειχθούν παραβιάσεις προστατευόμενων δικαιωμάτων), ρυθμιστικά (έλεγχος αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων) και εταιρικής διακυβέρνησης (διαφάνεια δεδομένων και κριτηρίων αξιολόγησης). Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι:

Πώς σχεδιάσθηκαν και επαληθεύτηκαν τα εσωτερικά μοντέλα ΑΙ;

Υπήρξε ανθρώπινος έλεγχος στις τελικές αποφάσεις;

Ποια δεδομένα και δείκτες χρησιμοποιήθηκαν και σε ποιο πλαίσιο δικαιολογούσαν απολύσεις;

Αν οι αξιώσεις επιβεβαιωθούν, η υπόθεση μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για εργατικές αγωγές έναντι της χρήσης ΑΙ στην αξιολόγηση προσωπικού, με επιπτώσεις που θα υπερβαίνουν τα στενά όρια της Meta και θα απασχολήσουν ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια διεθνώς.

Στοιχείο Πληροφορία Ενάγοντες 26 Σελίδες δικογραφίας 71 Απολύσεις (αναδιάρθρωση) 8.000 (~10%)

Η συζήτηση για τα δικαιώματα εργαζομένων απέναντι στην αυτοματοποίηση των αποφάσεων θα ενταθεί. Επιχειρήσεις που υιοθετούν ΑΙ πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς διαφάνειας και δικλείδες ασφαλείας για να αποφευχθούν άδικες πρακτικές — αλλιώς, ο νόμος και η κοινή γνώμη δεν θα αργήσουν να παρέμβουν.

Σημειωτέον ότι η υπόθεση αξιολογείται αυτή τη στιγμή από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, και οι επόμενες κινήσεις — δικαστικές ή διαπραγματευτικές — θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των πρακτικών αξιολόγησης με ΑΙ σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.