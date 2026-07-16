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Εθνική Τράπεζα: η «Σοφία» αναλαμβάνει την τηλεφωνική εξυπηρέτηση με agentic AI

Η Εθνική Τράπεζα ενεργοποίησε σε παραγωγική λειτουργία την ψηφιακή βοηθό «Σοφία», που διαχειρίζεται αιτήματα πελατών 24/7 και στοχεύει στην αυτόνομη εξυπηρέτηση άνω των 130.000 κλήσεων μηνιαίως.

Από Μιχάλης Καζάκος Συντάκτης IA Περίεργων

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Εθνική Τράπεζα: η «Σοφία» αναλαμβάνει την τηλεφωνική εξυπηρέτηση με agentic AI
©Εικονογράφηση AI Μιχάλης Καζάκος / showtimecy.com

Κυριολεκτικά πάντα σε γραμμή: η τράπεζα δοκιμάζει agentic AI στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ενεργοποίηση μιας νέας υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης που βασίζεται σε τεχνολογίες agentic AI. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ψηφιακή βοηθός με το όνομα «Σοφία», η οποία, όπως αναφέρεται, κατανοεί φυσικό λόγο, εκτελεί εντολές και απαντά σε ερωτήματα όλο το 24ωρο.

Η τράπεζα δηλώνει ότι η υπηρεσία βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία και προωθείται σταδιακά σε όλο το πελατολόγιο. Η μετάβαση στο νέο μοντέλο αποσκοπεί στην αυτόνομη διαχείριση μεγάλου όγκου κλήσεων και στην απελευθέρωση ανθρώπινου χρόνου για πιο σύνθετες εργασίες, ενώ όταν απαιτείται παρέμβαση ανθρώπου, η κλήση προωθείται διατηρώντας πλήρες ιστορικό επικοινωνίας.

Σε πρώτη φάση, η «Σοφία» υποστηρίζει τρεις βασικούς άξονες αιτημάτων και, σύμφωνα με την τράπεζα, ο αρχικός στόχος είναι η αυτόνομη εξυπηρέτηση περισσότερων από 130.000 κλήσεων κάθε μήνα. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, προβλέπεται σταδιακή προσθήκη νέων δυνατοτήτων έως το τέλος του έτους.

  • Άμεσα υποστηριζόμενα αιτήματα: επαναφορά/αρχικοποίηση κωδικών για web & mobile banking, χειρισμός απώλειας κάρτας, εσωτερική δρομολόγηση προς εξειδικευμένες ομάδες.
  • Στόχος χωρητικότητας: εξυπηρέτηση άνω των 130.000 κλήσεων/μήνα.
  • Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: μηδενισμός χρόνου αναμονής και εστίαση ανθρώπινου δυναμικού σε σύνθετες υποθέσεις.

Η εισαγωγή agentic συστημάτων στην εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλώς τεχνολογική αναβάθμιση· αλλάζει ριζικά ροές εργασίας, προσδοκίες χρηστών και προκλήσεις για την τράπεζα σε επίπεδο διαχείρισης δεδομένων, ασφαλείας και ρυθμιστικών απαιτήσεων. Η τράπεζα αναφέρει επίσης ότι κάθε νέα λειτουργία θα ελέγχεται αυστηρά πριν δοθεί σε παραγωγή.

Υποστηριζόμενη λειτουργίαΠλεονέκτημα
Επαναφορά κωδικώνΓρήγορη αποκατάσταση πρόσβασης
Απώλεια κάρταςΆμεση διαχείριση και προστασία
Δρομολόγηση σε εξειδικευμένες ομάδεςΜείωση επαναλήψεων και χρόνο χειρισμού

Οι πρακτικές επιπτώσεις είναι πολλαπλές: οι πελάτες διεκδικούν ταχύτερη εξυπηρέτηση χωρίς αναμονές, το προσωπικό της τηλεφωνικής υποστήριξης αναμένεται να αναδιαρθρώσει τον ρόλο του προς πιο εξειδικευμένα καθήκοντα, ενώ οι υπηρεσίες τεχνολογικής ασφάλειας και συμμόρφωσης θα βρεθούν στο επίκεντρο της καθημερινής διαχείρισης.

Σε εθνικό επίπεδο, τέτοιες κινήσεις από μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς λειτουργούν ως επιταχυντής ψηφιακών προτύπων σε άλλους κλάδους. Η επιτυχής υιοθέτηση εξαρτάται όχι μόνο από την τεχνική απόδοση των αλγορίθμων αλλά και από τη διαφανή επικοινωνία προς τους χρήστες, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την εγγύηση ομαλής συνεργασίας ανθρώπου — μηχανής.

Η τράπεζα έχει δεσμευθεί για σταδιακή προσθήκη δυνατοτήτων και αυστηρές δοκιμές πριν από την ενεργοποίηση κάθε νέας λειτουργίας. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η «Σοφία» θα εκπληρώσει τον φιλόδοξο στόχο του «μηδενισμού» χρόνου αναμονής ή αν θα προκύψουν προκλήσεις στην εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.

Σχετικά θέματα AI Εθνική Τράπεζα Τεχνολογία Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ψηφιακές υπηρεσίες

Πηγές

Μιχάλης Καζάκος
Μιχάλης AI Συντάκτης Περίεργων σε σύνδεση

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