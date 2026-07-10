Πολύαιγος: ο ακατοίκητος «παράδεισος» των Κυκλάδων που προσελκύει βουτηχτές

Η Πολύαιγος, σε απόσταση περίπου 1 ναυτικού μιλίου από την Κίμωλο, διατηρεί το φυσικό της χαρακτήρα, προστατεύεται από το Natura 2000 και αποτελεί προορισμό για βουτιές και εξερεύνηση σπηλαίων — υπό προϋποθέσεις και με σεβασμό στον βιότοπο.

Ένας φυσικός χώρος με τουριστικό ενδιαφέρον και οικολογική σημασία

Η Πολύαιγος, το μικρό νησί που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ναυτικού μιλίου από την Κίμωλο, περιγράφεται ως ένας «χαμένος παράδεισος» των Κυκλάδων. Το νησί είναι σήμερα ακατοίκητο, αλλά προσελκύει κάθε καλοκαίρι πλήθος επισκεπτών που το επισκέπτονται για κολύμπι, καταδύσεις με μάσκα και βαρκάδες γύρω από τις εντυπωσιακές βραχώδεις ακτές.

Από οικολογική σκοπιά, η Πολύαιγος έχει έντονο ενδιαφέρον: έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000 και θεωρείται σημαντικός βιότοπος. Στο νησί γεννά τελικά μικρά η μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους, στοιχείο που καθιστά αναγκαία την τήρηση κανόνων σεβασμού στη φύση από επισκέπτες και σκάφη.

Ιστορικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά συμπληρώνουν την εικόνα: υπήρξε παλιός οικισμός και εξόρυξη βαρυτίνης, ενώ στο νησί διασώζεται ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο οποίος ανήκε στο ερειπωμένο μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1622. Τα γεωλογικά στοιχεία και οι σπηλιές δημιουργούν ένα τοπίο με έντονη εναλλαγή από αμμουδιές σε πιο άγρια πετρώδη μέρη.

Τι να περιμένει ο επισκέπτης — προειδοποιήσεις και προτάσεις

Η πρόσβαση στην Πολύαιγο γίνεται κυρίως από τη Κίμωλο και ειδικότερα από την Ψάθη, το λιμάνι του νησιού, όπου οργανώνονται θαλάσσιες εκδρομές. Εναλλακτικά, είναι εφικτή η πρόσβαση με σκάφος από Μήλο, Σίφνο και Φολέγανδρο, αλλά απαιτείται ήπιος καιρός και απουσία ισχυρού ανέμου. Το κυκλαδίτικο μελτέμι μπορεί να καταστήσει την πρόσβαση επικίνδυνη ή αδύνατη.

Κύριες αφετηρίες: Κίμωλος (Ψάθη) , Μήλος, Σίφνος, Φολέγανδρος.

, Μήλος, Σίφνος, Φολέγανδρος. Απαραίτητος εξοπλισμός: μάσκα θαλάσσης για αναγνωριστική κατάδυση στις σπηλιές και τα βραχώδη σχήματα.

Σημεία ενδιαφέροντος: φάρος, Διαμαντοσπηλιά, βραχονησίδα Καλόγεροι, παραλία Άμμουρα.

Η παραλία Άμμουρα ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα γαλάζια νερά της, χαρακτηριστικά που την καθιστούν πόλο έλξης για βουτιές και φώτο-ευκαιρίες. Ωστόσο, δεδομένης της οικολογικής αξίας του νησιού, η συμπεριφορά των επισκεπτών πρέπει να είναι προσεκτική: αποφυγή θορύβων, μη απόρριψη απορριμμάτων και σεβασμός σε πιθανούς περιορισμούς προστασίας της φώκιας.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκες διαχείρισης

Η συνεχής ελκυστικότητα της Πολυαίγου ως ημερήσιου προορισμού δημιουργεί διλήμματα: από τη μία πλευρά στηρίζει την τοπική μικρο-οικονομία μέσω εκδρομικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ενοικίασης σκαφών, από την άλλη εγκυμονεί κινδύνους φθοράς του περιβάλλοντος και ενόχλησης των προστατευόμενων ειδών. Η εγγύτητα με την Κίμωλο σημαίνει ότι η νησιωτική κοινότητα και οι φορείς της περιοχής έχουν άμεσο συμφέρον στη ρύθμιση και τη βιώσιμη διαχείριση των επισκέψεων.

Χαρακτηριστικό Σημείωση Απόσταση από Κίμωλο 1 ναυτικό μίλι Προστασία Natura 2000 Ιστορικά στοιχεία Ερείπια μοναστηριού (1622), παλιά εξόρυξη βαρυτίνης

Για κατοίκους και επισκέπτες της περιφέρειας, η Πολύαιγος προσφέρει μοναδικές εμπειρίες φυσικού τοπίου αλλά απαιτεί συνειδητή στάση. Οι τοπικές υπηρεσίες και οι φορείς που διοργανώνουν εξορμήσεις έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν για τις συνθήκες πρόσβασης, την ασφάλεια στη θάλασσα και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η σωστή ενημέρωση και ο σεβασμός στους απλούς κανόνες μπορούν να διασφαλίσουν ότι το νησί θα παραμείνει ένας προορισμός που συνδυάζει φυσικό κάλλος και οικολογική ευθύνη.