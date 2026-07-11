Πολύχρωμοι πυλώνες φωτός αιωρούνται πάνω από το νησί Κον Ντάο

Νυχτερινές φωτογραφίες από το Κον Ντάο δείχνουν κατακόρυφες, πολύχρωμες στήλες φωτός που εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν ανάμεσα στα σύννεφα το βράδυ της 10ης Ιουλίου. Ειδικοί θεωρούν πιθανό το ατμοσφαιρικό φαινόμενο «πυλώνες φωτός».

Απροσδόκητο οπτικό φαινόμενο στον νυχτερινό ουρανό

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί Κον Ντάο την 10η Ιουλίου δείχνουν κατακόρυφες, πολύχρωμες στήλες φωτός να αιωρούνται πάνω από τον νυχτερινό ουρανό και να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται μέσα στα σύννεφα. Η καταγραφή έγινε από τον φωτογράφο και λάτρη της αστροφωτογραφίας Tran Hai Huy Truong (HHT TRAN), ο οποίος μοιράστηκε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε ευρεία προσοχή.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται στήλες σε αποχρώσεις μπλε, πράσινου, πορτοκαλί και κόκκινου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρήθηκε από την ομάδα του φωτογράφου με το γυμνό μάτι, όχι μόνο μέσω εξοπλισμού, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση του παράξενου και σπάνιου χαρακτήρα του φαινομένου.

«Ένα σπαθί φωτός στον ουρανό πάνω από το Con Dao. Απόψε, μια σειρά από μπλε, πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες φωτεινές στήλες εμφανίστηκαν ξαφνικά ανάμεσα στα σύννεφα. Το περίεργο είναι ότι όλη μας η ομάδα τις είδε με γυμνό μάτι, όχι μόνο μέσω φωτογραφικών μηχανών.»

Ειδικοί που σχολιάζουν παρόμοια φαινόμενα συνήθως αποδίδουν την εμφάνιση τέτοιων σχηματισμών σε αλληλεπιδράσεις φωτός με κρυστάλλους πάγου σε σύννεφα μεγάλης υψομέτρου. Η περιγραφή και τα οπτικά χαρακτηριστικά συμφωνούν με το γνωστό φαινόμενο που αποκαλείται «πυλώνες φωτός». Ωστόσο, το εντυπωσιακό χρωματικό εύρος και η ένταση που καταγράφηκαν στο Κον Ντάο προσδίδουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους παρατηρητές και τους αστροφωτογράφους.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής το γεγονός έχει άμεση σημασία: αφενός ενισχύει την ελκυστικότητα του Κον Ντάο ως προορισμού για νυχτερινή παρατήρηση και αστροφωτογραφία, αφετέρου ανοίγει ερωτήματα για τις καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες της συγκεκριμένης νύχτας. Η καταγραφή από έμπειρο φωτογράφο με διεθνή εμπειρία προσδίδει αξιοπιστία στα οπτικά δεδομένα, χωρίς όμως να αποτελέσει τεκμήριο για την οριστική αιτία.

Σημεία που αναδεικνύονται από την παρατήρηση:

Ημερομηνία καταγραφής: 10 Ιουλίου.

10 Ιουλίου. Τοποθεσία: νησί Κον Ντάο.

νησί Κον Ντάο. Παρατηρητής/φωτογράφος: Tran Hai Huy Truong (HHT TRAN).

Παρότι τα «πυλώνες φωτός» είναι γνωστό οπτικό φαινόμενο, κάθε νέα καταγραφή με ισχυρή φωτογραφική τεκμηρίωση προσφέρει δεδομένα για την έρευνα και την κατανόηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών που το προκαλούν. Το ενδιαφέρον του κοινού και των επιστημόνων αναμένεται να επικεντρωθεί σε περαιτέρω αναλύσεις των εικόνων και σε καταγραφές από άλλους μάρτυρες, ώστε να επιβεβαιωθούν η φύση και οι συνθήκες του περιστατικού.