Πόρος: Μεταφέρεται στην Πλατεία Ηρώων η μεγάλη συναυλία του Αυγούστου

Η ανανεωμένη αφίσα του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Πόρου για το Καλοκαίρι 2026 αποκαλύπτει ότι η επετειακή συναυλία των «Συνοριακών της Νεότερης Ελλάδας» θα γίνει στην Πλατεία Ηρώων, επιβεβαιώνοντας ότι και φέτος δεν θα χρησιμοποιηθεί ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Στις 29 Αυγούστου εμφανίζεται ο Μανώλης Μητσιάς με την Αλεξάνδρα Γκράβα.

Αποκαλυπτήρια του προγράμματος και αλλαγή τόπου

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Καθετή» δημοσίευσε την ανανεωμένη αφίσα με το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Πόρου για το Καλοκαίρι του 2026. Από την έκδοση προκύπτει επισήμως ότι η μεγάλη επετειακή συναυλία των «Συνοριακών της Νεότερης Ελλάδας» τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ηρώων, αντί για τον ιστορικό Ρώσικο Ναύσταθμο.

Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί συνέχεια των δύο προηγούμενων ετών, όταν αντίστοιχες συναυλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τον Ναύσταθμο και τελικά μεταφέρθηκαν την τελευταία στιγμή —την πρώτη φορά για λόγους καιρικών συνθηκών και τη δεύτερη λόγω μέτρων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο επικινδυνότητας 3. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τους διοργανωτές στην απόφαση να ορίσουν εξαρχής την Πλατεία Ηρώων, «για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο».

«η συναυλία προγραμματίστηκε απευθείας για την Πλατεία Ηρώων προκειμένου οι διοργανωτές… να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.»

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα και αναδρομή

Σύμφωνα με την αφίσα, στις 29 Αυγούστου στο Πόρο θα τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με την Αλεξάνδρα Γκράβα σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Ειδικό ενδιαφέρον έχει ότι ο Μανώλης Μητσιάς ήταν ο καλλιτέχνης που εγκαινίασε πριν ακριβώς δέκα χρόνια τον θεσμό των «Συνοριακών» (27 Αυγούστου 2016) με συναυλία στον Ρώσικο Ναύσταθμο μαζί με τον Σταύρο Σιόλα, μία εκδήλωση που είχε αναζωογονήσει την εικόνα του μνημείου και της παραλίας.

Η επαναλαμβανόμενη απομάκρυνση των μεγάλων συναυλιών από τον Ρώσικο Ναύσταθμο εγείρει ερωτήματα για την πρακτική χρήση και την προστασία του μνημειακού χώρου. Το στοιχείο της σταδιακής απομάκρυνσης μπορεί να θεωρηθεί ως δείγμα απαξίωσης του ναύσταθμου, ειδικά όταν οι εναλλακτικές επιλογές γίνονται με γνώμονα την ευκολία διοργάνωσης.

29/08: Συναυλία αφιέρωμα στον Ν. Γκάτσο με Μ. Μητσιά και Α. Γκράβα (Πλατεία Ηρώων)

Συναυλία αφιέρωμα στον Ν. Γκάτσο με Μ. Μητσιά και Α. Γκράβα (Πλατεία Ηρώων) 17/07: «Ποριώτικο Νησιώτικο Γλέντι» στην Αγορά του Πόρου με το συγκρότημα του Βαγγέλη Κονιτόπουλου και τον Νίκο Χατζόπουλο

Ημερομηνία Εκδήλωση Τοποθεσία 17/07 Ποριώτικο Νησιώτικο Γλέντι Αγορά του Πόρου 29/08 Συναυλία - Αφιέρωμα στον Ν. Γκάτσο Πλατεία Ηρώων

Τοπικές συνέπειες και προοπτικές

Η μεταφορά της κορυφαίας καλοκαιρινής συναυλίας στην Πλατεία Ηρώων έχει πρακτικές συνέπειες για το νησί: διαφορετική διαχείριση κοινού, άλλα μέτρα ασφάλειας και πιθανή επίπτωση στην τοπική εμπορική κίνηση που συνδεόταν με την εκδήλωση στον παραθαλάσσιο Ρώσικο Ναύσταθμο. Επιπλέον, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ανάγκη ενός σχεδίου επαναχρησιμοποίησης και ανάδειξης του ιστορικού μνημείου, ώστε να μην περιορίζεται στη μνήμη ως χώρος εκδηλώσεων του παρελθόντος.

Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις όπως ανακοινώθηκαν, ενώ η μελλοντική πολιτική του Δήμου και οι αποφάσεις για τη χρήση του Ρώσικου Ναύσταθμου αναμένονται με ενδιαφέρον. Η ανησυχία για την πιθανή μείωση του ρόλου του μνημείου στο πολιτιστικό αποτύπωμα του Πόρου παραμένει επίκαιρη.

Η δημοσιοποίηση του πλήρους προγράμματος από τον οργανισμό «Καθετή» επιτρέπει στον δημότη να προγραμματίσει τις παρεμβάσεις του και δίνει σαφή εικόνα για τις επόμενες εβδομάδες πολιτιστικών δράσεων στο νησί.