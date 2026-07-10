Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις: Στην Αθήνα άνθρωποι από το περιβάλλον του Πέταρ Στάνιτς

Κρίσιμες επαφές στην πρωτεύουσα και η απόφαση της Λουντογκόρετς να μην συμπεριλάβει τον 24χρονο στο φιλικό υπογραμμίζουν ότι η μεταγραφή προς τον Ολυμπιακό βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι τελευταίες κινήσεις γύρω από τον Πέταρ Στάνιτς οδηγούν σε συμπεράσματα ότι η υπόθεση της μεταγραφής του προς τον Ολυμπιακό έχει εισέλθει σε κρίσιμη φάση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόσωπο με καθοριστικό ρόλο στις συνομιλίες βρέθηκε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις τελικές επαφές με τους Πειραιώτες, ενώ και άτομο από το στενό περιβάλλον του 24χρονου μεσοεπιθετικού ταξίδεψε στην Ελλάδα.

Σήμα ότι η υπόθεση πλησιάζει στην ολοκλήρωση

Επιπλέον ένδειξη που συσχετίζεται με την επικείμενη μεταγραφή είναι η απόφαση της βουλγαρικής Λουντογκόρετς να μην συμπεριλάβει τον Στάνιτς στην αποστολή για το φιλικό παιχνίδι με τη Σεπτέμβρι Σόφιας στις 10/7. Η απουσία αυτή, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για συντονισμένες επαφές στην ελληνική πρωτεύουσα, εκλαμβάνεται από παρατηρητές ως πρακτικό βήμα ενόψει ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Στο δημοσιευμένο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και σε μέσο όρο κόστους μεταγραφής: κυκλοφορούν εκτιμήσεις, κυρίως από βουλγαρικά μέσα, ότι το ποσό της ενδεχόμενης μετακίνησης θα μπορούσε να φτάσει τα 9 εκατ. ευρώ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται για αναφορές τρίτων μέσων και όχι για επίσημη ανακοίνωση από τις εμπλεκόμενες ομάδες.

Ηλικία παίκτη: 24 ετών.

24 ετών. Ρόλος: μεσοεπιθετικός.

μεσοεπιθετικός. Τρέχουσα ομάδα: Λουντογκόρετς.

Λουντογκόρετς. Πιθανολογούμενη τιμή μεταγραφής: έως 9 εκατ. ευρώ (μη επιβεβαιωμένο).

Η διαδικασία μεταγραφών μεγάλων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος συχνά περικλείει πολλαπλά επίπεδα διαπραγμάτευσης: οικονομικούς όρους, ρήτρες, προσωπικές συμφωνίες του παίκτη και τεχνική αξιολόγηση από τον αγωνιστικό δακτύλιο. Οι πληροφορίες για παρουσίες διαπραγματευτών στην Αθήνα συνήθως υποδεικνύουν ότι έχουν οριστικοποιηθεί βασικά σημεία και απομένουν λεπτομέρειες.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί με τα ποσά που αναφέρονται στα ρεπορτάζ, θα πρόκειται για σημαντική επένδυση εκ μέρους του Ολυμπιακού, με επιπτώσεις στο μεταγραφικό σχεδιασμό και το οικονομικό ισοζύγιο του συλλόγου. Τέτοιου τύπου κινήσεις επηρεάζουν επίσης τις προσδοκίες για το ρόστερ και την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ως επόμενα βήματα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από έναν ή περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς (συλλόγους ή τον ίδιο τον παίκτη). Μέχρι τότε, τα στοιχεία που προέρχονται από δημοσιεύματα και παρασκηνιακές πληροφορίες πρέπει να αξιολογούνται με επιφύλαξη.

Στοιχείο Πληροφορία Παίκτης Πέταρ Στάνιτς Ηλικία 24 Τρέχουσα ομάδα Λουντογκόρετς Εκτιμώμενο κόστος 9 εκατ. ευρώ (μη επιβεβαιωμένο)

Η υπόθεση παραμένει δυναμική. Η παρουσία ατόμων που εμπλέκονται στις συνομιλίες στην Αθήνα και η μη συμμετοχή του παίκτη στο πρόσφατο φιλικό θεωρούνται πρακτικές ενέργειες που συνηγορούν σε άμεση εξέλιξη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα αποτυπωθεί μόνο όταν υπάρξουν επίσημα μηνύματα από τους συλλόγους.