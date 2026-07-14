Σαλαμίνα: Η Νέα Σαλαμίνα ενισχύεται με τον Ισπανό επιθετικό Ντάριο Ποβέδα

Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού Dario Poveda Romera με διετές συμβόλαιο. Η μεταγραφή προσθέτει εμπειρία από επαγγελματικές κατηγορίες της Ισπανίας και την πορτογαλική S.C. Farense στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Μεταγραφική κίνηση που ενδιαφέρει τη Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του 29χρονου Ισπανού κεντρικού επιθετικού Dario Poveda Romera, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο (2) ετών. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο Τύπου της ομάδας και αποτελεί τη σημαντικότερη μεταγραφική κίνηση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η μεταγραφή έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους της Σαλαμίνας: πρόκειται για παίκτη με εμπειρία από επαγγελματικές κατηγορίες της Ισπανίας και πρόσφατο σταθμό την πορτογαλική S.C. Farense, στοιχείο που προσθέτει βάθος στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Η διάρκεια της συμφωνίας: 2 χρόνια .

. Ηλικία ποδοσφαιριστή: 29 ετών.

ετών. Προηγούμενες ομάδες που αναφέρονται: Getafe, CD Leganes, SD Huesca, S.C. Farense.

Στην επίσημη ανακοίνωση υπογραμμίζεται η εμπειρία του ποδοσφαιριστή σε ισπανικές κατηγορίες, γεγονός που δικαιολογεί την επιλογή του από τη διοίκηση και την Επιτροπή Προγραμματισμού της Νέας Σαλαμίνας.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 29χρονο Ισπανό κεντρικό επιθετικό Dario Poveda Romera.»

Τι σημαίνει για την τοπική ομάδα

Η προσθήκη του Poveda αναμένεται να επηρεάσει το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Η παρουσία παικτών με εμπειρία από υψηλές κατηγορίες της Ισπανίας μπορεί να αυξήσει τις επιλογές του προπονητή στην επίθεση και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας στο πρωτάθλημα. Η διοίκηση και οι αρμόδιες επιτροπές δείχνουν προσανατολισμό στην ενίσχυση με έμπειρους παίκτες, γεγονός που παρακολουθούν με ενδιαφέρον οι φίλαθλοι της Σαλαμίνας.

Στοιχείο Τιμή Ηλικία 29 Διάρκεια συμβολαίου 2 χρόνια Προηγούμενη εμπειρία Συμμετοχές στην Α' Κατηγορία: 18, B' Κατηγορία: 72

Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της πόλης, η μεταγραφή έχει και οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις: αυξημένο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια και τις τοπικές δραστηριότητες γύρω από τους αγώνες, καθώς και ευκαιρία για περισσότερες στιγμές συλλογικής στήριξης της ομάδας. Ο χρόνος θα δείξει τον βαθμό στον οποίο ο Poveda θα συμβάλει σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο γήπεδο.

Η Νέα Σαλαμίνα καλωσορίζει τον παίκτη στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια και του εύχεται επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας, όπως αναφέρει το τέλος της επίσημης ανακοίνωσης του Γραφείου Τύπου.