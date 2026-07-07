Σαλαμίνα: σύλληψη 61χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στα Αμπελάκια — πρόστιμο 4.021,87€

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 61χρονος στη Σαλαμίνα προκάλεσε φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό στα Αμπελάκια. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου έξι στρέμματα, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.021,87€ και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Σύλληψη για πυρκαγιά από αμέλεια στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Στη Σαλαμίνα, στις 12:27 μ.μ., εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Αμπελάκια, η οποία σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας αποδόθηκε σε θερμές εργασίες με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 61χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.021,87 ευρώ. Η φωτιά έκαψε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων.

«Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική»

Η υπόθεση χειρίστηκε κλιμάκιο αξιωματικών της Δ.Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά. Το περιστατικό εντάσσεται στους εντατικούς ελέγχους της αντιπυρικής περιόδου, όπου η πρόληψη και η άμεση απόκριση αποτελούν προτεραιότητα.

Ευρύτερη εικόνα ελέγχων και κυρώσεων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι από 1/1 έως 7/6/2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για περιστατικά πυρκαγιών από αμέλεια. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και οι κυρώσεις αυστηρές, με στόχο τον περιορισμό συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και το φυσικό περιβάλλον.

Περιοχή Ώρα Αιτία (κατ' έρευνα) Έκταση Ενέργειες Αμπελάκια, Σαλαμίνα 12:27 Θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό ~6 στρέμματα Σύλληψη 61χρονου, πρόστιμο 4.021,87€ Μαντασιά, Δομοκός 12:20 Επαφή εξαρτήματος με πέτρα κατά αγροτικές εργασίες ~3 στρέμματα Σύλληψη 34χρονου

Τι σημαίνει για τη Σαλαμίνα

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Σαλαμίνας, το περιστατικό στα Αμπελάκια υπενθυμίζει ότι οι θερμές εργασίες (κοπή/τροχός, συγκολλήσεις, χρήση φλόγας) παραμένουν υψηλού κινδύνου ιδίως τους θερινούς μήνες, όταν η βλάστηση είναι ξηρή και η εξάπλωση της φωτιάς μπορεί να γίνει ταχύτατα. Ακόμη και μικρή αμέλεια σε υπαίθριους ή ημι-υπαίθριους χώρους αρκεί για να προκληθεί ανάφλεξη και να απειληθούν ιδιοκτησίες και φυσικές εκτάσεις κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Η άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών και η επιβολή συγκεκριμένων προστίμων λειτουργούν αποτρεπτικά. Ωστόσο, η ουσιαστική θωράκιση του νησιού εξαρτάται από την καθημερινή συμμόρφωση με στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλειας στους χώρους εργασιών, στα οικόπεδα και γύρω από τις κατοικίες.

Πρακτικές υπενθυμίσεις για πολίτες και συνεργεία

Αποφεύγετε θερμές εργασίες σε ύπαιθρο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, άνεμοι ή ξηρασία. Προτιμήστε κλειστούς/ελεγχόμενους χώρους όπου είναι εφικτό.

σε ύπαιθρο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, άνεμοι ή ξηρασία. Προτιμήστε κλειστούς/ελεγχόμενους χώρους όπου είναι εφικτό. Διατηρείτε μέσα άμεσης επέμβασης (νερό, πυροσβεστήρας, άμμος) δίπλα στο σημείο εργασίας. Ελέγχετε για σπινθήρες και θερμά υπολείμματα μετά την ολοκλήρωση.

(νερό, πυροσβεστήρας, άμμος) δίπλα στο σημείο εργασίας. Ελέγχετε για σπινθήρες και θερμά υπολείμματα μετά την ολοκλήρωση. Καθαρίζετε την περίμετρο από εύφλεκτα υλικά (ξηρά χόρτα, απορρίμματα) πριν την έναρξη εργασιών. Η καλή προετοιμασία περιορίζει τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και η έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση καπνού ή μικρής εστίας μπορεί να αποτρέψει σοβαρότερες ζημιές. Η εμπειρία δείχνει ότι τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά.

Συνεχής επιτήρηση στην αντιπυρική περίοδο

Με βάση τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν, η αντιπυρική περίοδος συνοδεύεται από εντατικούς ελέγχους, αυτόφωρες συλλήψεις και πρόστιμα για πράξεις αμέλειας. Η εφαρμογή των κανόνων δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά εργαλείο προστασίας της ζωής, της περιουσίας και της τοπικής βλάστησης. Στη Σαλαμίνα, όπου οι κατοικημένες περιοχές γειτνιάζουν με θαμνώδεις εκτάσεις, κάθε παράλειψη μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη γειτονιά και στο νησί συνολικά.

Το μήνυμα είναι σαφές: υπευθυνότητα στις εργασίες, επιφυλακή στην πρόληψη και έμπρακτη στήριξη στο έργο της Πυροσβεστικής. Μόνο έτσι περιορίζονται τα περιστατικά όπως αυτό στα Αμπελάκια και διασφαλίζεται μια ήσυχη και ασφαλής θερινή περίοδος για όλους.