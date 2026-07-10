Σαντιό Μανέ: τέλος εποχής με τη Σενεγάλη μετά από 14 χρόνια και 130 συμμετοχές

Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε ότι η ήττα από το Βέλγιο στο Μουντιάλ ήταν ο τελευταίος του αγώνας με τη φανέλα της Σενεγάλης. Ο 34χρονος αφήνει πίσω του 130 συμμετοχές, 54 γκολ και δύο κατακτήσεις Κύπελλου Εθνών Αφρικής, σημειώνοντας το τέλος μίας μακράς διεθνούς καριέρας.

Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε το τέλος της διεθνούς καριέρας του με τη φανέλα της Σενεγάλης, βάζοντας τελεία σε μια πορεία που κράτησε 14 χρόνια. Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τον αγώνα της ομάδας απέναντι στο Βέλγιο, όπου οι Αφρικανοί ηττήθηκαν 3-2 και αποκλείστηκαν στη φάση των 32 του Μουντιάλ.

Ο απολογισμός μιας μεγάλης καριέρας

Το ντεμπούτο του Μανέ με την εθνική χρονολογείται στο 2012. Από τότε ο 34χρονος μεσοεπιθετικός συγκέντρωσε συνολικά 130 συμμετοχές και σημείωσε 54 γκολ, αριθμοί που τον κατατάσσουν στην ελίτ των σκόρερ της εθνικής ομάδας. Στο διεθνές του παλμαρέ περιλαμβάνονται δύο τίτλοι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής: το 2022 και μια ανάμεικτη καταγραφή για το 2025, όπου το τρόπαιο τελικά πέρασε στο Μαρόκο «στα χαρτιά».

“Να ξέρετε ότι θυσίασα τα πάντα για αυτή τη σημαία. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και πάντα αγωνίστηκα σθεναρά για την πατρίδα μας”.

Η συναισθηματική αυτή εξομολόγηση έγινε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Quotidien. Η επιλογή να αποσυρθεί από το εθνικό συγκρότημα έρχεται σε ένα σημείο όπου οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις για ανανέωση της ομάδας θα ενταθούν.

Συνέπειες για τη Σενεγάλη

Απώλεια εμπειρίας και ηγεσίας στο επιθετικό τρίτο.

Ανάγκη για ταχύτερη ενσωμάτωση νεότερων παικτών στην επιθετική γραμμή.

Επιπτώσεις στην εικόνα και τη στρατηγική της ομάδας σε επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Μανέ, που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ και έχει αναδειχθεί κεντρικός πυλώνας για τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα», αφήνει ένα κενό όχι μόνο σε γκολ αλλά και σε προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Η εθνική ομάδα καλείται τώρα να βρει λύσεις τόσο σε επίπεδο τακτικής όσο και σε επίπεδο ηγεσίας.

Παράμετρος Αξία Έτη στην εθνική 14 Συμμετοχές 130 Γκολ 54 Τίτλοι ΚΑΦΑ 2022, 2025 (εκκρεμότητα)

Η κίνηση του Μανέ να αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ ακολουθεί έναν κύκλο που συχνά βλέπουμε στο υψηλότερο επίπεδο: αθλητές που προτιμούν να αποχωρήσουν αφού δώσουν την τελευταία τους μάχη με τα εθνικά χρώματα, αφήνοντας χώρο για το νέο αίμα να αναδειχθεί. Για τη Σενεγάλη, η επόμενη περίοδος θα καθορίσει αν η ομάδα θα καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική της σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στην προσωπική του διαδρομή, ο Μανέ φεύγει με τη δική του δήλωση αφοσίωσης: θυσίασε «τα πάντα» για τη σημαία της χώρας του και, όπως ο ίδιος επισημαίνει, πάντοτε πάλεψε για την πατρίδα. Η επόμενη γενιά των ποδοσφαιριστών της Σενεγάλης καλείται να συνεχίσει αυτό το κληρονόμημα.