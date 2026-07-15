Σχολή UEFA C στα Γρεβενά: πάνω από 45 υποψήφιοι προπονητές ξεκινούν εκπαίδευση

Η ΕΠΣ Γρεβενών φιλοξενεί από 13 έως 18 Ιουλίου τη 1η φάση της Σχολής Προπονητών UEFA C, με πάνω από 45 συμμετέχοντες και οργανωμένη υποδομή υπό την αιγίδα της ΕΠΟ.

Εκπαίδευση προπονητών στην ΕΠΣ Γρεβενών

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών άνοιξε τις εγκαταστάσεις της για τη διεξαγωγή της 1ης φάσης της Σχολής Προπονητών UEFA C, που πραγματοποιείται από την 13 έως την 18 Ιουλίου 2026 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην πρώτη αυτή εκπαιδευτική περίοδο συμμετέχουν περισσότεροι από 45 υποψήφιοι προπονητές από την ευρύτερη περιοχή.

Η αυξημένη προσέλευση καταγράφεται ως σαφές σημάδι ενδιαφέροντος για τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των ανθρώπων του ποδοσφαίρου στην Περιφερειακή Ενότητα. Η Επιτροπή της ΕΠΣ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημοσθένη Κουπτσίδη, έχει εξασφαλίσει τον απαραίτητο χώρο και την οργάνωση ώστε οι συμμετέχοντες να εργαστούν υπό σύγχρονες προϋποθέσεις.

«Καλώς ήρθατε στα Γρεβενά και καλή επιτυχία σε όλους!»

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης, επισημαίνοντας τη σημασία της επιμόρφωσης για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή. Η τοπική διοργάνωση στοχεύει όχι μόνο στην παροχή τεχνικών γνώσεων αλλά και στη δημιουργία ενός δικτύου επαφών ανάμεσα σε προπονητές, σωματεία και εκπαιδευτές.

Για τους κατοίκους και τους παράγοντες του τοπικού ποδοσφαίρου η παρουσία της Σχολής σηματοδοτεί πολλαπλά οφέλη:

Αύξηση της ποιότητας της προπονητικής εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο.

Δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερη ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ενίσχυση του κύκλου επαφών μεταξύ σωματείων και επαγγελματιών του χώρου.

Η Σχολή UEFA C αποτελεί βασικό βήμα στην ιεραρχία των προπονητικών τίτλων και συχνά λειτουργεί ως πύλη για περαιτέρω εξειδίκευση. Η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μπορεί να αποτυπωθεί άμεσα στις προπονητικές πρακτικές των τοπικών ομάδων, προωθώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης, τακτικής και διαχείρισης ομάδας.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια 13–18 Ιουλίου 2026 Συμμετέχοντες Πάνω από 45 Διοργάνωση ΕΠΣ Γρεβενών υπό την αιγίδα της ΕΠΟ

Η τοπική διοίκηση της ΕΠΣ τονίζει ότι οι εκπαιδευτές θα προσφέρουν τις γνώσεις και τις πρακτικές που απαιτούνται για την εξέλιξη της προπονητικής στην περιοχή. Για τα σωματεία των Γρεβενών, η δημόσια παρουσία και η επιτυχής διεξαγωγή της σχολής αποτελεί ευκαιρία αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους νεαρούς αθλητές.

Η εκδήλωση προσφέρει επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία και την κίνηση στην πόλη κατά τη διάρκειά της, ενώ παράλληλα ενισχύει την εικόνα των Γρεβενών ως κόμβου αθλητικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Ένωση εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και στους εκπαιδευτές, με την προσδοκία ότι οι νέες γνώσεις θα μεταφραστούν σε βελτιωμένες πρακτικές στα ερασιτεχνικά και αναπτυξιακά τμήματα της περιοχής.