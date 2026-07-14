Απολιγνιτοποίηση: οικονομικό βάρος και σημασία για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Η ΔΕΗ ενημερώνει για το οικονομικό και τεχνικό πλαίσιο της απομάκρυνσης του λιγνίτη, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο κόστος ρύπων και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των λιγνιτικών μονάδων — παράγοντες που διαμορφώνουν το αναπτυξιακό πλαίσιο για την περιοχή.

Το οικονομικό στίγμα της ενεργειακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ με αφορμή τις εργασίες στο ορυχείο της Μαυροπηγής επαναφέρει στο κέντρο της τοπικής συζήτησης την πραγματικότητα της απολιγνιτοποίησης: ο λιγνίτης, που για δεκαετίες στήριξε την ενεργειακή αυτάρκεια και την απασχόληση στην περιοχή, πλέον αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά εμπόδια λόγω του κόστους ρύπων και των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η επιχείρηση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελληνικού λιγνίτη οδηγούν σε ειδικές εκπομπές μεταξύ 1,15 και 1,6 τόνων CO2/MWhe. Σε συνδυασμό με την τρέχουσα τιμή των δικαιωμάτων ρύπων στην Ευρώπη —περιοχή των 80 ευρώ/τόνο και τάσεις ανόδου προς 90–100 ευρώ— το κόστος που επιβαρύνει την παραγωγή από λιγνίτη γίνεται ιδιαίτερα βαρύ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το επιπλέον κόστος για την κάλυψη των δικαιωμάτων CO2 ανά MWh διαμορφώνεται, ανά περίπτωση, σε επίπεδα που υπερβαίνουν ή ισοδυναμούν με την τιμή χονδρικής της αγοράς. Η ΔΕΗ αναφέρει ενδεικτικά ότι για τη «Πτολεμαΐδα V» το κόστος μπορεί να προσεγγίζει τα 92€/MWh, ενώ για παλαιότερες μονάδες να φτάνει ακόμη και τα 160€/MWh, όταν η μέση τιμή χονδρικής κινείται γύρω στα 90€.

Αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω δικαιωμάτων CO2 και λειτουργικών εξόδων.

Μείωση της ανταγωνιστικότητας των λιγνιτικών μονάδων στο ενεργειακό μείγμα.

Επιπτώσεις στην τοπική απασχόληση, στις επενδύσεις και στον σχεδιασμό αποκατάστασης εδαφών.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, οι εξελίξεις σημαίνουν ότι οι αποφάσεις για το ενεργειακό μοντέλο δεν είναι απλώς τεχνικές· έχουν άμεση αντανάκλαση στο κόστος ζωής, στην εργασία και στην τοπική οικονομία. Η μετακίνηση προς τις ΑΠΕ αλλάζει το μείγμα παραγωγής και οδηγεί σε φαινόμενο «απομόχλευσης» του λιγνίτη, που με τη σειρά του αυξάνει το ειδικό κόστος του όταν αυτός παραμένει σε λειτουργία σε μικρότερο μερίδιο αγοράς.

Παράμετρος Τιμές/Εύρος Ειδική εκπομπή CO2 1,15–1,6 τόνοι CO2/MWhe Τιμή δικαιωμάτων CO2 80 € / τόνο (τρέχουσα) — τάσεις έως 90–100 € Κόστος ρύπων ανά MWh ~92€ έως 160€ ανά MWh (περίπτωση μονάδων) Μέση χονδρική τιμή ~90€ / MWh

Η τοπική πρόκληση είναι πλέον διττή: να διαχειριστείται η άμεση δημοσιονομική και εργασιακή επίπτωση από το υψηλό κόστος λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων, και παράλληλα να διαμορφωθούν βιώσιμες εναλλακτικές που να στηρίξουν την απασχόληση και την ανάπτυξη της περιοχής. Η αποκατάσταση των εδαφών και η απόσυρση παλαιότερου εξοπλισμού, όπως τα παροπλισμένα εκσκαφεία στη Μαυροπηγή, είναι κομμάτι αυτής της μετάβασης και απαιτούν σχεδιασμό, πόρους και τοπική συμμετοχή.

Σε πρακτικό επίπεδο, για τους κατοίκους των Γρεβενών και των γύρω περιοχών σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται οι αποφάσεις για:

Προγράμματα επανεκπαίδευσης και στήριξης εργαζομένων του ενεργειακού τομέα.

Σχεδιασμό έργων ΑΠΕ με οφέλη για την τοπική οικονομία.

Σχέδια αποκατάστασης εδαφών και αξιοποίησης του μεταλιγνιτικού τοπίου.

Η απολιγνιτοποίηση δεν είναι άμεση «καταστροφή» αλλά μια αναγκαστική προσαρμογή στις οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθεί αυτή η μετάβαση θα καθορίσει αν η Δυτική Μακεδονία θα μεταβεί σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο ή θα αντιμετωπίσει μακροχρόνιες οικονομικές επιπτώσεις.

Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές και εύρη προέρχονται από την ενημέρωση της ΔΕΗ σχετικά με το κόστος ρύπων και τις τεχνικές παραμέτρους των λιγνιτικών μονάδων, όπως δημοσιεύθηκε με αφορμή τις εργασίες στη Μαυροπηγή.