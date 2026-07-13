36 εκατ. ευρώ για τη Βασιλίτσα: η μεγάλη επένδυση που αλλάζει το χάρτη του ορεινού τουρισμού

Η Βουλή ενέκρινε τη σύμβαση παραχώρησης για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας προς την U RESORT (Όμιλος D GROUP). Το έργο των 36 εκατ. ευρώ υπόσχεται εκσυγχρονισμό, επέκταση και λειτουργία όλο τον χρόνο, με άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση και τις τοπικές επιχειρήσεις των Γρεβενών.

Έγκριση και στόχοι της παραχώρησης

Το Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη σύμβαση παραχώρησης που ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 40 ετών και ανατέθηκε στην εταιρεία U RESORT, θυγατρική του Ομίλου D GROUP. Η πρωταρχική πρόθεση είναι η μετατροπή του χώρου σε ορεινό προορισμό τεσσάρων εποχών, με επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών.

Τι αλλάζει για τα Γρεβενά

Η επένδυση αφορά άμεσα την τοπική οικονομία: προβλέπεται ενίσχυση της απασχόλησης, στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που αφορά ολόκληρη την ορεινή Πίνδο. Σημαντικό μέρος της συνολικής έκτασης του χιονοδρομικού βρίσκεται εντός του Δήμου Γρεβενών, γεγονός που καθιστά την περιοχή κεντρικό αποδέκτη των οφελών.

Δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Αντικατάσταση και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών (αναβατήρες, πίστες, εξοπλισμός).

Επέκταση τουριστικών μονάδων και επιμήκυνση της σεζόν, με στόχο λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Υφιστάμενη εικόνα και έκταση του χώρου

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο αναπτύσσεται σε περίπου 6.200 στρέμματα στα όρη Βασιλίτσα και Μπαλντούμα. Η κατανομή της γης έχει ως εξής:

Περιοχή Στρέμματα % της συνολικής έκτασης Δήμος Γρεβενών 5.236 85% Δήμος Κόνιτσας 962,22 15% Σύνολο 6.198,22* 100%

*Η πηγή αναφέρει περίπου 6.200 στρέμματα συνολικά.

Υφιστάμενες υποδομές και ανάγκη εκσυγχρονισμού

Σήμερα το χιονοδρομικό διαθέτει επτά αναβατήρες και 18 πίστες κατάβασης, μεταξύ των οποίων δύο πίστες για αρχάριους. Ωστόσο μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων κρίνεται παρωχημένο, κάτι που αποτέλεσε βασική αιτία για την προώθηση της παραχώρησης και του ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης.

Σημασία και τοπικές προεκτάσεις

Για τους κατοίκους των Γρεβενών η επένδυση σημαίνει πιθανή αύξηση επισκεπτών, βελτίωση υποδομών μεταφορών και πρόσθετες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας. Ταυτόχρονα, η επιδίωξη για λειτουργία «τεσσάρων εποχών» συνεπάγεται ανάγκη σχεδιασμού για συνεχή συντήρηση και περιβαλλοντική διαχείριση.

Η επόμενη φάση είναι η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος από τον παραχωρησιούχο, κατά την οποία θα καθοριστούν τα ακριβή χρονοδιαγράμματα έργων, οι δεσμεύσεις για θέσεις εργασίας και οι οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου. Για τους κατοίκους της περιοχής, οι εξελίξεις θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά ώστε να εξασφαλιστούν τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και η προστασία του ορεινού περιβάλλοντος.