Μεγάλο τζακπότ στο κατάστημα Allwyn των Γρεβενών: νικητής με 2,57 εκατ. ευρώ

Ένα τυχερό δελτίο που κατατέθηκε σε κατάστημα Allwyn στα Γρεβενά κερδίζει 2.569.895,58 ευρώ, μέρος συνολικού ποσού 5,1 εκατ. ευρώ που μοιράστηκε σε δύο νικητές.

Τυχερός νικητής στο κέντρο των Γρεβενών

Ένα δελτίο του ΤΖΟΚΕΡ που κατατέθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας Allwyn στα Γρεβενά έβγαλε έναν από τους δύο μεγάλους νικητές της τελευταίας κλήρωσης, κερδίζοντας το ποσό των 2.569.895,58 ευρώ. Το συνολικό έπαθλο που μοιράστηκε στην κλήρωση ανέρχεται σε περίπου 5,1 εκατ. ευρώ, με τον δεύτερο νικητή να είχε καταθέσει δελτίο στη Λεμεσό της Κύπρου.

Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 35 και είναι ιδιοκτησία των συνονόματων συνιδιοκτητριών που δηλώνονται στη σχετική ανακοίνωση. Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητικότητα στην περιοχή: την ημέρα που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ιδιοκτησία, τα τηλέφωνα επιχείρησης και οι συζητήσεις στην τοπική κοινωνία δεν είχαν σταματημό.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να αναδεικνύεται ένας μεγάλος νικητής στο κατάστημα μας. Από χθες το βράδυ, έχουμε ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Τα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε και πιστεύω πως για τις επόμενες ημέρες, όλοι στην περιοχή θα μιλάνε για τον υπερτυχερό του Τζόκερ»

Οι ιδιοκτήτριες σημείωσαν επίσης πως στο παρελθόν είχαν βρεθεί στο κατάστημα δύο τυχερά «5άρια», στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται «υπερτυχερός» με το συγκεκριμένο ποσό. Ευχή τους είναι ο νικητής να διαχειριστεί το έπαθλο με σύνεση και υγεία.

Κατάστημα: Allwyn, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 35, Γρεβενά

Ατομικό κέρδος στον νικητή των Γρεβενών: 2.569.895,58 €

Συνολικό ποσό της κλήρωσης (δύο νικητές): ≈5,1 εκατ. €

Στοιχείο Πληροφορία Κατάστημα Allwyn, Γρεβενά Διεύθυνση Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 35 Κέρδος 2.569.895,58 € Συνολικά μοιραζόμενα ≈5,1 εκατ. € (δύο νικητές)

Το γεγονός έχει άμεση κοινωνική απήχηση στην τοπική κοινότητα: πέρα από τον ενθουσιασμό, αναμένεται προσωρινή κινητικότητα στην περιοχή γύρω από το κατάστημα — αυξημένη κίνηση, τηλεφωνήματα και συζητήσεις σε τοπικά καταστήματα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τους κατοίκους των Γρεβενών, η υπόθεση προβάλλει το κατάστημα σαν τόπο-«σημείο» τύχης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την πελατεία του.

Επισημαίνεται ότι παιχνίδια τύχης εμπεριέχουν κινδύνους εθισμού και οικονομικής απώλειας· οι αρμόδιες προειδοποιήσεις για υπεύθυνο παιχνίδι παραμένουν σε ισχύ.

Η redacción τοπικού μέσου θα παρακολουθήσει τυχόν νεότερες εξελίξεις σχετικά με την επιβεβαίωση του νικητή και πιθανές δημόσιες κινήσεις που αφορούν στη διαχείριση του επάθλου.