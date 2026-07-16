Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών στις 20 Ιουλίου με κρίσιμα θέματα για τοπικές υποδομές

Η 17η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται αποφάσεις για συμβιβασμό με εταιρεία, παραχωρήσεις χώρων και γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε.

Συνεδρίαση με μίγμα τοπικών αποφάσεων και περιβαλλοντικών θεμάτων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών να συνεδριάσει στην 17η τακτική μεικτή συνεδρίαση στις 20 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα – Πλατεία Ελευθερίας και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 121 & 124 του Ν. 5314/2026.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που άπτονται τόσο της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών όσο και αποφάσεων με σημαντική τοπική επίδραση, όπως συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιωτική εταιρεία και γνωμοδότηση επί περιβαλλοντικής μελέτης έργου υδροηλεκτρικού.

Ορισμός δημοτικού συμβούλου για παράταξη που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή.

για παράταξη που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή. Έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ Δήμου και της ανώνυμης εταιρείας «Εγνατία Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία».

διαφοράς μεταξύ Δήμου και της ανώνυμης εταιρείας «Εγνατία Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία». Παραχώρηση χρήσης αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρανιάς σε τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.

αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρανιάς σε τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης για την παραχώρηση του Μανάκειου Πνευματικού Κέντρου στην Αβδέλλα, με αίτημα συστέγασης πολιτιστικών φορέων.

για την παραχώρηση του Μανάκειου Πνευματικού Κέντρου στην Αβδέλλα, με αίτημα συστέγασης πολιτιστικών φορέων. Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Χελιμόδι».

Τι σημαίνουν για τον δημότη

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν έχουν άμεσες πρακτικές συνέπειες: η έγκριση συμβιβασμού με εταιρεία αφορά οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις του Δήμου, με πιθανό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό και στις δημοτικές υπηρεσίες. Οι παραχωρήσεις χώρων και οι τροποποιήσεις σε προηγούμενες αποφάσεις αφορούν την πρόσβαση των πολιτιστικών συλλόγων και την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών στον αστικό και ορεινό ιστό του Δήμου.

Θέμα Υπεύθυνος/εισηγητής Ορισμός δημοτικού συμβούλου Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη (Πρόεδρος Δ.Σ.) Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με εταιρεία Ιωάννης Ευαγγελόπουλος (Αντιδήμαρχος Οικονομικών) Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Βιβλιοθήκης Κρανιάς Χρήστος Βάιος (Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας/Πρασίνου) Τροποποίηση απόφασης για Μανάκειο Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Βάιος Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. για ΜΥΗΕ «Χελιμόδι» Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Η συζήτηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του μικρού υδροηλεκτρικού στο «Χελιμόδι» είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον: οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη φάση της γνωμοδότησης επηρεάζουν την πορεία της αδειοδότησης και τις τοπικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Επιπλέον, κάθε απόφαση που σχετίζεται με δημοτικά κτίρια και πολιτιστικούς φορείς έχει άμεση επίπτωση στην πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες και στη λειτουργία των τοπικών συλλόγων.

Οι πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση μπορούν να το κάνουν είτε με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr. Η δημοσίευση των αποφάσεων και των πρακτικών μετά το πέρας της συνεδρίασης θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αποφάσεων και τυχόν επόμενες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η συνεδρίαση αποτελεί κρίσιμο βήμα για την τρέχουσα διοίκηση του Δήμου, καθώς συνδέει τη διαχείριση δημοτικών υποθέσεων με θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού που ενδιαφέρουν ευρύ κοινό στην περιοχή των Γρεβενών.