Τα Γρεβενά υποδέχονται την Εθνική U16: το Βαλκανικό Βόλεϊ στο κλειστό της πόλης

Η Εθνική ομάδα κοριτσιών U16 ολοκληρώνει την προετοιμασία της στα Γρεβενά ενόψει του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί 21–25 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο — πρόσκληση σε φιλάθλους από την Π.Ε.

Αθλητική διοργάνωση που φέρνει κόσμο και προβολή

Στα Γρεβενά βρίσκεται από σήμερα η Εθνική Ομάδα Κοριτσιών U16 για την τελική φάση της προετοιμασίας της πριν από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών από την 21 έως την 25 Ιουλίου 2026. Η αποστολή συνοδεύεται από το τεχνικό επιτελείο και εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, γεγονός που δίνει στην πόλη ρυθμό και αυξημένη δραστηριότητα ενόψει των αγώνων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών καλωσόρισε την ομάδα, επισημαίνοντας τη σημασία της διοργάνωσης για την προβολή της περιοχής και τη στήριξη των αθλητικών υποδομών. Η παρουσία εθνικών ομάδων από τη γειτονιά αναδεικνύει τα Γρεβενά ως κόμβο του βαλκανικού αθλητισμού για λίγες ημέρες.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η διοργάνωση αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη σε τοπικό επίπεδο: αύξηση επισκεπτών, κίνηση στην αγορά και μεγαλύτερη προβολή των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η φιλοξενία νεαρών αθλητριών δημιουργεί ευκαιρίες για εμπλοκή σχολείων και αθλητικών συλλόγων, καθώς και για τοπικές εθελοντικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη διοργάνωση.

Ημερομηνίες : 21–25 Ιουλίου 2026

: 21–25 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία : Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών

: Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών Συμμετοχές: Εθνικές ομάδες Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μαυροβουνίου, Τουρκίας

Ημέρα Γεγονός 21/7 Εναρκτήριοι αγώνες 22–24/7 Ομαδικοί και νοκ άουτ αγώνες 25/7 Τελικοί και απονομές

Η Περιφερειακή Ενότητα απευθύνει πρόσκληση στους κατοίκους και τους φίλους του αθλήματος να παρευρεθούν και να στηρίξουν την εθνική ομάδα, συμβάλλοντας στη δημιουργία θερμής ατμόσφαιρας στο κλειστό. Η ενεργή παρουσία του κοινού θεωρείται σημαντική για την απόδοση των αθλητριών και για την εικόνα της διοργάνωσης.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η διοργάνωση αποτελεί επίσης μία ευκαιρία να αξιολογηθούν οι τοπικές υποδομές φιλοξενίας, μετακίνησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κληθεί να συντονίσουν την ασφάλεια και την ομαλή ροή του προγράμματος στο γήπεδο, ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα.

Η διεθνής αυτή παρουσία δίνει στα Γρεβενά την ευκαιρία να προβληθούν σε βαλκανικό επίπεδο και να ενισχύσει τον τοπικό αθλητικό τουρισμό εφόσον η διοργάνωση στεφθεί από επιτυχία.