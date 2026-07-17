Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα 20–26 Ιουλίου

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε τα προγραμματισμένα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την Π.Ε. Γρεβενών την περίοδο 20–26 Ιουλίου 2026. Αναλυτικά ώρες και οικισμοί.

Προγραμματισμός Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στην Π.Ε. Γρεβενών

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποίησε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τις Κινητές Αστυνομικές Μονάδες που θα λειτουργήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου 2026. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ημέρες, τις ώρες και τους οικισμούς όπου θα σταθμεύουν τα οχήματα, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση πολιτών σε μικρότερα και απομακρυσμένα χωριά.

Οι ώρες λειτουργίας διαφέρουν ανά ημέρα: τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας οι περιπολίες πραγματοποιούνται κυρίως απογευματινές-βραδινές, ενώ τις μεσημβρινές ώρες εξυπηρετούνται άλλες κοινότητες. Η παρουσία της Μονάδας προσφέρει δυνατότητα διεκπεραίωσης απλών αστυνομικών υπηρεσιών χωρίς τη μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο.

Ημέρα Ώρες Βασική διαδρομή (συνοπτικά) Δευτέρα 20/07 18:00–24:00 Γρεβενά – Μεγάλο Σειρήνι – Μικρό Σειρήνι – Αμυγδαλιές – … – Γρεβενά Τρίτη 21/07 18:00–24:00 Γρεβενά – Δεσπότης – Πηγαδίτσα – Σιταράς – … – Γρεβενά Τετάρτη 22/07 18:00–24:00 Γρεβενά – Μαυραναίοι – Μαυρονόρος – Κοσμάτι – … – Γρεβενά Πέμπτη 23/07 09:00–15:00 Γρεβενά – Ελευθεροχώρι – Φελλί – Άγιοι Θεόδωροι – … – Γρεβενά Παρασκευή 24/07 09:00–15:00 Γρεβενά – Καλαμίτσι – Πόρος – Μικροκλεισούρα – … – Γρεβενά Κυριακή 26/07 18:00–24:00 Γρεβενά – Έλατος – Καληράχη – Μέγαρο – … – Γρεβενά

Σημειώνεται ότι οι διαδρομές καλύπτουν πολλούς μικρούς οικισμούς και δημοτικά διαμερίσματα, προσφέροντας εξυπηρέτηση σε περιοχές όπου οι μόνιμες αστυνομικές υποδομές είναι πιο απομακρυσμένες. Η πληρότητα της εβδομαδιαίας διαδρομής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινότητες όπως Μεγάλο Σειρήνι, Αμυγδαλιές, Αβδέλλα, Κοκκινιά, Μηλιά και πολλούς άλλους.

Για τους κατοίκους των χωριών, η παρουσία της Κινητής Μονάδας σημαίνει ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως αναγνώριση εγγράφων, διαχείριση απλών καταγγελιών και ενημέρωση ασφαλείας. Επιπλέον, η περιοδική εμφάνιση των μονάδων συμβάλλει στην πρόληψη μικρο-παραβατικών συμπεριφορών και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες.

Ελέγξτε τις ώρες λειτουργίας πριν μεταβείτε — οι υπηρεσίες προσφέρονται εντός των ανακοινωμένων ωρών.

Φορέστε τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας για διεκπεραιώσεις.

Για πιο σύνθετα αιτήματα συνεχίζει να απαιτείται επίσκεψη στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

Η δημοσιοποίηση των δρομολογίων διευκολύνει τον προγραμματισμό των κατοίκων και των τοπικών φορέων. Σε περίπτωση αλλαγών ή συμπληρωματικών ανακοινώσεων η Αστυνομία συνήθως ενημερώνει εγκαίρως μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών και των επίσημων καναλιών της.

Η προσεκτική παρακολούθηση των ανακοινώσεων βοηθά ώστε οι πολίτες να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς περιττές μετακινήσεις, ειδικά τους θερινούς μήνες που οι μετακινήσεις σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές είναι πιο δύσκολες.