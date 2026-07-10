Τρεις τόποι μνήμης στα Γρεβενά: εκδηλώσεις για τα θύματα των ναζιστικών θηριωδιών

Ο Δήμος Γρεβενών οργανώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου εκδηλώσεις σε Μικρολίβαδο, Κοσμάτι και Κηπουρειό για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της γερμανικής κατοχής το 1944. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λειτουργίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, ομιλίες και κατάθεση στεφάνων.

Τι θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου

Ο Δήμος Γρεβενών καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 σε τρεις κοινοτικές τοποθεσίες της περιοχής: το Μικρολίβαδο (Λαβανίτσα), το Κοσμάτι και το Κηπουρειό. Οι τελετές αποσκοπούν στο να διατηρηθεί η συλλογική μνήμη των θυμάτων των ναζιστικών θηριωδιών του Ιουλίου του 1944 και να μεταφερθεί το ιστορικό μήνυμα στις νεότερες γενιές.

Σε τοπικό επίπεδο, τα συγκεκριμένα σημεία δεν λειτουργούν μόνο ως μνημεία αλλά ως χώροι που «κρατούν» την ιστορία της τραγωδίας, και κάθε χρόνο οι κοινότητες αποτίουν φόρο τιμής με εκδηλώσεις που συνδυάζουν θρησκευτική τελετή, λόγο ιστορικού περιεχομένου και απότιση τιμής στα ηρώα.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Τοποθεσία Ώρα Δραστηριότητες Μικρολίβαδο (Λαβανίτσα) 08:00 - 11:30 Αρχιερατική θεία λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών, κατάθεση στεφάνων, ομιλίες, έκθεση φωτογραφιών Κοσμάτι 09:45 - 10:45 Επιμνημόσυνη δέηση στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, κατάθεση στεφάνων, ομιλία Κηπουρειό 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων στην περιοχή «Σταυροπόδι»

Στο Μικρολίβαδο την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ.

Στο Μικρολίβαδο θα μιλήσει ο Γεώργιος Παπαγεωργίου - Τζιούφας, δικηγόρος και ερευνητής, κάτοικος του χωριού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Μικρολίβαδο θα λειτουργεί έκθεση ιστορικών φωτογραφιών από τα έτη 1943–1944 και θα προσφερθούν καφές και κεράσματα.

«Η μνήμη δεν είναι μόνο αναφορά στο παρελθόν. Είναι ευθύνη απέναντι στην ιστορία, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.»

Ο Δήμος Γρεβενών δηλώνει ότι στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ιστορική αλήθεια και αποδίδουν σεβασμό σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της περιοχής. Οι τοπικές αρχές, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι κοινότητες συμμετέχουν για να διαφυλαχθεί η μνήμη και να ενημερωθούν οι νεότεροι για τα γεγονότα της εποχής της κατοχής.

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι εκδηλώσεις έχουν και πρακτική διάσταση: αποτελούν ευκαιρία συνάντησης, διατήρησης της τοπικής ιστορικής γνώσης και ενδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού μετά από δεκαετίες. Η παρουσία δημοτών και φορέων στις τελετές συμβάλλει ώστε οι μνήμες να μεταδίδονται με σεβασμό και τεκμηριωμένο τρόπο.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές στο κοινό και προτρέπουν όσους επιθυμούν να παρευρεθούν να σεβαστούν τον χαρακτήρα των τελετών. Το πλήρες πρόγραμμα και οι ομιλητές ανακοινώθηκαν από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Γρεβενών.