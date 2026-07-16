Σημαντικές εμπειρίες στο Πανελλήνιο πυγμαχίας στα Γρεβενά για τον Α.Σ. Απολλώνειο

Οι αθλητές του Α.Σ. Απολλώνειο Boxing Club της Πιερίας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας στα Γρεβενά κερδίζοντας συνολικά <strong>5 μετάλλια</strong> και πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες.

Απολογισμός και τοπική διάσταση

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τοπικούς και πανελλήνιους συλλόγους. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, το Α.Σ. Απολλώνειο Boxing Club της Πιερίας επέστρεψε με πέντε μετάλλια — τρία ασημένια και δύο χάλκινα — ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του προφίλ.

Η παρουσία της διοργάνωσης στα Γρεβενά είχε πολλαπλή σημασία: προσέλκυσε νεαρούς αθλητές από όλη την Ελλάδα, αύξησε τη χρήση αθλητικών υποδομών της πόλης και έδωσε την ευκαιρία στους κατοίκους να παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση σε άλλες πόλεις.

Στην κατηγορία των 70 κιλών Παίδων αγωνίστηκε ο Λάππας Χάρης. Παρά το ότι δεν κατέκτησε μετάλλιο, η συμμετοχή του σε ένα γκρουπ με πάνω από 20 συμμετέχοντες χαρακτήρισε την εμπειρία ως κρίσιμη για την αθλητική του εξέλιξη. Στη γωνία του βρέθηκαν οι προπονήτριες και προπονητές που τον στήριξαν, ανάμεσά τους η Αναστασία Βαβύλα και ο Βλαδίμηρος Χριστοφορίδης.

Παράλληλα, ο νεαρός Αναϊντι Νταγκλί έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στο Πανελλήνιο, στην κατηγορία των 50 κιλών Παμπαίδων. Η συμμετοχή του, χωρίς άμεση κατάκτηση μεταλλίου, αξιολογείται ως καθοριστικό πρώτο βήμα για την μελλοντική του πορεία στον αθλητισμό.

Σύνολο μεταλλίων Α.Σ. Απολλώνειο: 5 (3 ασημένια, 2 χάλκινα)

(3 ασημένια, 2 χάλκινα) Κατηγορίες με συμμετοχή: 70 κιλά Παίδων , 50 κιλά Παμπαίδων

, Σημειώνεται έντονος ανταγωνισμός με πάνω από 20 αθλητές σε επιλεγμένες κατηγορίες

Για τα Γρεβενά, η διοργάνωση σηματοδοτεί την ικανότητα της πόλης να φιλοξενεί εθνικού βεληνεκούς αθλητικές εκδηλώσεις, με άμεσο όφελος στην τοπική οικονομία (φιλοξενία, μετακινήσεις, επισιτισμός) αλλά και στην προβολή των εγχώριων αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι νεαροί πυγμάχοι ενισχύουν το δίκτυο αθλητικής συνεργασίας ανάμεσα σε συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας και άλλων περιφερειών.

Σύλλογος Ασημένια Χάλκινα Σύνολο Α.Σ. Απολλώνειο Boxing Club (Πιερίας) 3 2 5

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς που εμπλέχθηκαν καλούνται να αξιοποιήσουν αυτές τις διοργανώσεις για να ενισχύσουν τη μόνιμη χρήση των αθλητικών χώρων και την ανάπτυξη προγραμμάτων για νεαρούς αθλητές. Η εμπειρία των αγώνων στα Γρεβενά αφήνει θετικό αποτύπωμα τόσο στους αθλητές όσο και στην ίδια την πόλη.