Στα Γρεβενά η προετοιμασία της Εθνικής Κοριτσιών Κ16 πριν το Βαλκανικό πρωτάθλημα

Η Εθνική ομάδα Κ16 βρίσκεται σε φάση συγκέντρωσης και προπονήσεων στα Γρεβενά, με στόχο το Βαλκανικό πρωτάθλημα (21–25 Ιουλίου). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φιλικούς αγώνες και πλήρες προπονητικό επιτελείο.

Έντονη κινητικότητα στα Γρεβενά για την προετοιμασία της Εθνικής Κ16

Στα Γρεβενά διεξάγεται αυτήν την περίοδο η συγκέντρωση και η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας κοριτσιών Κ16 ενόψει του επικείμενου Βαλκανικού πρωταθλήματος, που έχει προγραμματιστεί για τις 21–25 Ιουλίου στη Δυτική Μακεδονία. Η παρουσία της αποστολής στην περιοχή φέρνει στο επίκεντρο του τοπικού ενδιαφέροντος την υποδομή, τα ξενοδοχεία και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Η συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια μιας διαδικασίας αξιολόγησης που ξεκίνησε τον Απρίλιο και έχει ως στόχο την τελική επιλογή της αποστολής που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, η Εθνική θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας ως πρόβα πριν από την επίσημη διοργάνωση.

Διάρκεια προετοιμασίας: 01/07/2026 – 19/07/2026 (στα Γρεβενά).

01/07/2026 – 19/07/2026 (στα Γρεβενά). Ημερομηνίες Βαλκανικού: 20/07 – 26/07/2026 (επισήμως οι αγώνες 21–25/07).

20/07 – 26/07/2026 (επισήμως οι αγώνες 21–25/07). Συμμετέχουσες χώρες: Σερβία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα.

Το προπονητικό επιτελείο της Εθνικής αποτελείται από τους ομοσπονδιακούς προπονητές Θανάση Στράντζαλη, Στέλιο Κουτουνίδη, Κώστα Σαρρή, Ευθύμη Γούλα και τη Μαρία Γαβαλά. Στελεχώνουν επίσης την αποστολή ο τιμ μάνατζερ Βαγγέλης Περόπουλος, ο στατιστικολόγος Δημήτρης Μαρκάκης και η φυσιοθεραπεύτρια Ρεβέκα Αθανασάκη.

Η κλήση των αθλητριών στην πρώτη φάση περιλαμβάνει παίκτριες από σωματεία όλης της χώρας, μεταξύ των οποίων και αθλήτριες που αγωνίζονται σε συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερης βόρειας Ελλάδας. Ανάμεσα στις αθλήτριες περιλαμβάνεται και η Αικατερίνη Καραναστάση από την ΕΑ Λάρισας, όπως επίσης και παίκτριες με καταγωγή ή δράση σε σωματεία της περιοχής.

Για την τοπική κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο των Γρεβενών, η φιλοξενία της προετοιμασίας και των αγώνων σηματοδοτεί πρόσκαιρη αύξηση του τουριστικού ρεύματος, επιβάρυνση αλλά και ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας. Η παρουσία ομάδων και συνοδών δημιουργεί ανάγκες μεταφορών και υπηρεσιών, ενώ οι προπονήσεις και τα φιλικά προσελκύουν το ενδιαφέρον κατοίκων και φίλων του αθλήματος.

Ημερομηνία Δραστηριότητα 01/07/2026 – 19/07/2026 Συγκέντρωση ομάδας & προετοιμασία στα Γρεβενά 20/07/2026 – 26/07/2026 Αγώνες Βαλκανικού Πρωταθλήματος U16 Women

Για το κοινό των Γρεβενών, οι ημερομηνίες της προετοιμασίας προσφέρουν την ευκαιρία να παρακολουθήσει προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, όταν αυτά ανακοινωθούν επισήμως από την Ομοσπονδία. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια τόσο των αθλητριών όσο και των θεατών.

Η διοργάνωση ενός διεθνούς πρωταθλήματος στην περιοχή αναδεικνύει την ικανότητα της Δυτικής Μακεδονίας να φιλοξενεί αθλητικά γεγονότα και μπορεί να αποτελέσει μοχλό προβολής για τους επόμενους μήνες. Η τελική σύνθεση της ομάδας που θα αγωνιστεί στο Βαλκανικό θα γίνει γνωστή στο επόμενο στάδιο της προετοιμασίας.