Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα — τρεις ύποπτοι στο «μικροσκόπιο»

Οι αρχές σαρώνουν ψηφιακά ίχνη και αρχεία μετά τον εμπρησμό που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο πλέον βρίσκονται τρία ακόμη άτομα και οι έρευνες επικεντρώνονται στις επικοινωνίες των προφυλακισμένων.

Όπως όταν ένα ήσυχο απόγευμα σπάει από τον ήχο μιας σειρήνας, έτσι και η κοινότητα βρίσκει τον βηματισμό της ανασφαλή μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Η υπόθεση της Βάγιας Νέστορα φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ασφάλεια των δημόσιων προσώπων και την προσπάθεια των αρχών να συνδέσουν ψηφιακά και φυσικά ίχνη για να φωτίσουν τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα αρχεία και στα ψηφιακά ίχνη των συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στην κ. Νέστορα. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των δύο προσώπων που έχουν ήδη προσαχθεί, με στόχο να εντοπίσουν στοιχεία που να συνδέουν τους δράστες και με τις άλλες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

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Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει, όπως μετέδωσαν οι αρμόδιες πηγές, τρία ακόμη άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία τους μπορεί να εμφανίζονται στις επαφές και στις επικοινωνίες του 29χρονου και της 26χρονης που έχουν συλληφθεί. Η έρευνα προσπαθεί να αποκαλύψει τόσο τον σχεδιασμό των επιθέσεων όσο και πιθανές διαδρομές διαφυγής.

Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Ανάλυση επικοινωνιών και καταλόγων επαφών από τα κινητά των προσαχθέντων.

Εξέταση ψηφιακών αρχείων και ηλεκτρονικών συσκευών για σχέσεις και συντονισμό.

Ανασκόπηση βιντεοσκοπήσεων και αποκλεισμός τμημάτων ευρύτερης περιοχής που χρησιμοποιήθηκε πιθανώς για διαφυγή.

Ήδη έχει αποκλειστεί εκτεταμένο τμήμα της γύρω περιοχής, όπου υπάρχουν κατοικίες με προσωπικό ασφαλείας και κάμερες, ενώ οι ερευνητές ελέγχουν καρέ-καρέ υλικό από πιθανές οδούς διαφυγής. Στόχος είναι να εντοπιστούν κινήσεις που να συσχετίζουν τα προφίλ των υπόπτων με τα σημεία των επιθέσεων.

Η υπόθεση προκαλεί ευρεία πολιτική και κοινωνική καταδίκη, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάζουν ομόφωνα το περιστατικό. Από κυβερνητικής πλευράς υπάρχει η διαβεβαίωση πως οι δράστες θα συλληφθούν σύντομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποκλεισμούς.

Στοιχείο Περιγραφή Συλληφθέντες Ένας άνδρας 29 ετών και μία γυναίκα 26 ετών Άτομα υπό διερεύνηση 3 πρόσωπα στο «μικροσκόπιο» Κύρια στοιχεία ελέγχου Κινητά, υπολογιστές, βίντεο, αρχεία επικοινωνιών

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για λεπτομερή διερεύνηση των ψηφιακών ίχνων σε εγκλήματα που στοχεύουν σε πολιτικά πρόσωπα. Οι πολίτες αναμένουν όχι μόνο την απόδοση της δικαιοσύνης αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την ασφάλεια όσων υπηρετούν δημόσιους ρόλους. Μέχρι να υπάρξουν νέα, οι έρευνες θα συνεχιστούν με την ελπίδα ότι τα ευρήματα θα οδηγήσουν στον πλήρη αποσαφηνισμό των ευθυνών και στην αποτροπή ανάλογων περιστατικών.