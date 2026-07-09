Σκάνδαλο υποκλοπών: η απόφαση της Βουλής φέρνει αμφιβολίες και στο Βαθύ

Η απόρριψη κλήσεων μαρτύρων από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εγείρει ανησυχίες για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την διαφάνεια, με άμεσο αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των πολιτών του Βαθιού.

Αναστολή εξέτασης κρίσιμων μαρτύρων

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να απορρίψει την κλήση δύο κεντρικών προσώπων που συνδέονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Οι μαρτυρίες που κρίνονται κρίσιμες για την πλήρη διερεύνηση είναι αυτές του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ταλ Ντίλιαν. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία επικαλέστηκε παραβίαση του πνεύματος του Κανονισμού της Βουλής.

Η κυβερνητική πλευρά ανέπτυξε το επιχείρημα ότι οι δύο αυτού του τύπου μάρτυρες έχουν πλέον ιδιωτική ιδιότητα και άρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο κλητεύσεων της Επιτροπής. Η αντιπολίτευση, αντίθετα, επιμένει ότι η εξέταση τους είναι αναγκαία για τη σύνδεση των στοιχείων της υπόθεσης και για την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών.

Το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Στο Βαθύ, όπως και σε όλη τη χώρα, η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για τη διαφάνεια των ελεγκτικών διαδικασιών και για τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί ανταποκρίνονται σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία δημόσιων δεδομένων και την ιδιωτικότητα των πολιτών. Η απόρριψη κλήσεων από την Επιτροπή ερμηνεύεται από πολλούς ως οχυρωματική κίνηση εκ μέρους της πλειοψηφίας, που περιορίζει τις δυνατότητες άμεσης διαλεύκανσης.

Θεσμική εμπιστοσύνη: Η απόφαση μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δυνατότητα διερεύνησης μεγάλων υποθέσεων.

Η απόφαση μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δυνατότητα διερεύνησης μεγάλων υποθέσεων. Δημοκρατική λογοδοσία: Το θέμα εγείρει ερωτήματα για το πόσο ανοικτοί παραμένουν οι κοινοβουλευτικοί μηχανισμοί σε κρίσιμες καταθέσεις.

Το θέμα εγείρει ερωτήματα για το πόσο ανοικτοί παραμένουν οι κοινοβουλευτικοί μηχανισμοί σε κρίσιμες καταθέσεις. Τοπικές συνέπειες: Οι κάτοικοι του Βαθιού αναμένουν σαφείς απαντήσεις για το πώς οι ελλείψεις διαφάνειας μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία της πολιτείας.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία κατηγορείται για συγκάλυψη καθώς απέρριψε την κλήση κομβικών μαρτύρων…»

Η αντιπολίτευση υπογράμμισε ότι η στάση της πλειοψηφίας μετατρέπει τον Κανονισμό της Βουλής σε «κουρελόχαρτο», κατά την έκφρασή της, και κατηγόρησε την πλειοψηφία για «οχυρωματική αναδίπλωση» που εμποδίζει την αποκάλυψη της αλήθειας. Η κυβέρνηση, μέσω των εκπροσώπων της, υποστηρίζει τη νομική και θεσμική βάση της απόφασής της.

Για τους κατοίκους του Βαθιού, η εξέλιξη αυτή δεν είναι αφηρημένη: αφορά την ικανότητα των θεσμών να διερευνήσουν πλήρως υποθέσεις που θίγουν την προσωπική ασφάλεια και τα δημόσια αγαθά. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης και αναμένει συνέχιση της συζήτησης με στοιχεία και δημόσια ερωτήματα που να απαντούν στην κοινωνική ανησυχία.