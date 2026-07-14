Σοβαρός τραυματισμός στις Σπέτσες: γυναίκα από προπέλα μεταφέρεται στην Κόστα και στο Άργος

Το απόγευμα της Δευτέρας 13/7 γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα πόδια από προπέλα διερχόμενου σκάφους στις Σπέτσες. Επιχείρησαν Λιμενικό και ΕΚΑΒ, και έχει δρομολογηθεί η μεταφορά της στο ΓΝ Άργους.

Συναγερμός στη θάλασσα των Σπετσών

Το απόγευμα της 13 Ιουλίου γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα πόδια από την προπέλα διερχόμενου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών. Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμεναρχείου Σπετσών και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η τραυματίας, που φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με πλωτό μέσο στην απέναντι ακτή, στην Κόστα της Αργολίδας για να λάβει πρώτες βοήθειες και να σταθεροποιηθεί.

Επόμενα βήματα στη φροντίδα και στην προανάκριση

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους. Το Λιμεναρχείο Σπετσών διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός, καθώς δεν έχουν ακόμη καταστεί γνωστά ούτε τα ακριβή αίτια ούτε εάν έχει εντοπιστεί το εμπλεκόμενο σκάφος.

Ημερομηνία: 13/7

13/7 Τραυματισμός: σοβαρά τραύματα στα πόδια από προπέλα

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Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Σπετσών θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε τέτοιου είδους περιστατικά η γρήγορη παρέμβαση του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ είναι καθοριστική για την έκβαση της κατάστασης. Η έρευνα του Λιμεναρχείου θα εστιάσει στην εξακρίβωση των συνθηκών: αν η τραυματισθείσα βρισκόταν μέσα ή δίπλα στη θάλασσα, την πορεία του σκάφους και το αν ο χειριστής του σκάφους παραδόθηκε ή ελέγχεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ηλικία ή την ακριβή ταυτότητα της γυναίκας, ούτε πληροφορίες για το αν ήταν μόνιμη κάτοικος ή τουρίστρια. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από το Λιμεναρχείο μόλις ολοκληρωθούν τα πρώτα στάδια της προανάκρισης.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής στη χρήση θαλάσσιων μέσων και στην παρουσία κοντά σε κινούμενες προπέλες.