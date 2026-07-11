Σπάνια καταγραφή: λευκός καρχαρίας τρέφεται από νεκρή φάλαινα στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ

Ερευνητές κατέγραψαν σπάνιο οπτικό υλικό με έναν νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους περίπου <strong>2,5 μ.</strong> να τρέφεται από το κουφάρι μιας φάλαινας μήκους περίπου <strong>12 μ.</strong>, γεγονός με αξία για την κατανόηση της οικολογίας των κορυφαίων θηρευτών στη βορειοανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο ενίσχυσης επιστημονικής γνώσης

Μέσα σε ένα σύντομο, αλλά επιβλητικό επεισόδιο στο θαλάσσιο περιβάλλον του Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, επιστήμονες κατέγραψαν ένα γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για την περιοχή: έναν νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία να τρέφεται από το κουφάρι μιας νεκρής φάλαινας-καμπούρας. Η φάλαινα είχε εκτιμώμενο μήκος περίπου 12 μ. και βρισκόταν σε απόσταση περίπου 21 χλμ. νότια της ηπειρωτικής ακτής, κοντά στο νησί Μπλοκ.

Όπως περιγράφει η καταγραφή, ο καρχαρίας εμφανίστηκε δέκα λεπτά μετά την άφιξη των ερευνητών και κινήθηκε με τρόπο που παρέπεμπε σε κατάσταση σίτισης. Το οπτικό υλικό έχει ιδιαίτερη αξία επειδή οι εμφανίσεις λευκών καρχαριών στην περιοχή είναι σχετικά σπάνιες, παρά την καταγεγραμμένη παρουσία τους στη βορειοανατολική ακτή της χώρας.

«Ήταν μια πραγματικά σπουδαία ημέρα και για τους δυο μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Atlantic Shark Institute, Τζον Ντοντ.

Η παρατήρηση έγινε από ερευνητές που ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για το κουφάρι της φάλαινας. Ο εντοπισμός και η διαχείριση τέτοιων περιστατικών παρέχουν δεδομένα για τη συμπεριφορά των κορυφαίων θηρευτών και για τη διαδικασία αξιοποίησης ναυαγίων-τροφοδοτών (whale falls) σε θαλάσσια οικοσυστήματα.

Μήκος φάλαινας: περίπου 12 μ.

περίπου Μήκος καρχαρία: περίπου 2,5 μ.

περίπου Απόσταση από ακτή: περίπου 21 χλμ. νότια της ηπειρωτικής ακτής του Ρόουντ Άιλαντ

Για τους επιστήμονες, τέτοιες συναντήσεις προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τους ρόλους που διαδραματίζουν τα κουφάρια μεγάλων θηλαστικών στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα και στην πρόσβαση τροφής από σαρκοφάγα μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, ενισχύουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή, ώστε να καταγράφεται η δυναμική των πληθυσμών και τυχόν μεταβολές που σχετίζονται με την αλλαγή χρήσης των οικοτόπων ή με μεταβολές στη διαθεσιμότητα λείας.

Η μεμονωμένη αυτή καταγραφή δεν μεταβάλλει άμεσα την εικόνα της παρουσίας των λευκών καρχαριών στην ευρύτερη περιοχή, αλλά λειτουργεί ως υπενθύμιση της πολύπλοκης σχέσης ανάμεσα σε μεγάλα αρπακτικά και τους οικοτόπους τους. Επιπλέον, τέτοια τεκμήρια βοηθούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της επιστημονικής παρατήρησης και την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.