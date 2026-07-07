Σπέτσες: Έρευνα για σύγκρουση θαλάσσιου ταξί με αγκυροβολημένο σκάφος στην Κουνουπίτσα

Χωρίς τραυματισμούς αλλά με υλικές ζημιές η πρόσκρουση στην Κουνουπίτσα. Το Λιμεναρχείο Σπετσών διερευνά και απαγόρευσε τον απόπλου του τουριστικού σκάφους έως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

Κινητοποίηση νωρίς το πρωί στην Κουνουπίτσα

Πρωινό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των Λιμενικών Αρχών. Θαλάσσιο ταξί, κατά τη διέλευσή του στην Κουνουπίτσα, συγκρούστηκε με αγκυροβολημένο επαγγελματικό–τουριστικό σκάφος, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές προς το Λιμεναρχείο Σπετσών. Η ενημέρωση από τον κυβερνήτη του αγκυροβολημένου σκάφους στάθηκε η αφετηρία για την επίσημη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

«Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων»

Το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί περιορίζει τις άμεσες υγειονομικές επιπτώσεις, ωστόσο οι υλικές ζημιές και κυρίως τα ερωτήματα για τον τρόπο που συνέβη η πρόσκρουση παραμένουν στο επίκεντρο της προανάκρισης.

Τι εξετάζει το Λιμεναρχείο Σπετσών

Η υπηρεσία έχει εκκινήσει διαδικασία διερεύνησης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς παράγοντες που οδήγησαν στο συμβάν. Στο πλαίσιο αυτό επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου στο επαγγελματικό–τουριστικό σκάφος έως ότου υποβληθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. Η διαδικασία αυτή είναι τυπική μετά από πρόσκρουση και στοχεύει στην επιβεβαίωση της ασφάλειας πλου του σκάφους πριν επανέλθει σε κανονική δραστηριότητα.

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Τοπικός αντίκτυπος και άμεσες συνέπειες

Η χρήση θαλάσσιων ταξί και επαγγελματικών σκαφών αποτελεί καθημερινή πρακτική στις Σπέτσες, ειδικά τους θερινούς μήνες με αυξημένη κίνηση. Παρότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, τέτοια περιστατικά επηρεάζουν την αίσθηση ασφάλειας και την ομαλή ροή μετακινήσεων. Η προσωρινή ακινητοποίηση του τουριστικού σκάφους μέχρι τον έλεγχο ενδέχεται να επηρεάσει δρομολόγια και προγραμματισμένες εξορμήσεις, ως ότου αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπλοΐα του.

Παράλληλα, σε επίπεδο επαγγελματιών της θάλασσας, το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης, τήρησης κανόνων αγκυροβολίας και προσοχής στη διέλευση κοντά σε αγκυροβόλια. Η έρευνα του Λιμεναρχείου θα αποσαφηνίσει αν υπήρξε ανθρώπινος παράγοντας ή άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην πρόσκρουση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες και οι επαγγελματίες

Οι επιβάτες θαλάσσιων μεταφορών μπορούν να συνεχίσουν τα δρομολόγιά τους, καθώς δεν υπάρχει αναφορά για γενικευμένη διακοπή υπηρεσιών.

Το συγκεκριμένο τουριστικό σκάφος παραμένει σε απαγόρευση απόπλου έως την έκδοση και κατάθεση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

παραμένει σε έως την έκδοση και κατάθεση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Οι χειριστές σκαφών οφείλουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση σε περιοχές αγκυροβολίας, ιδίως σε ώρες αιχμής.

Η τήρηση των διαδικασιών ελέγχου μετά από συμβάν είναι αναγκαία για την πρόληψη περαιτέρω κινδύνων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης επιβατών και πληρωμάτων. Το Λιμεναρχείο Σπετσών συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τυχόν ευθύνες.

Το επόμενο βήμα: ασφάλεια και συνέχιση δρομολογίων

Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου και την προσκόμιση του απαιτούμενου πιστοποιητικού, το τουριστικό σκάφος θα μπορέσει να επιστρέψει στην υπηρεσία του. Μέχρι τότε, οι επιβάτες καλό είναι να επικοινωνούν εκ των προτέρων με τους παρόχους για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Η σημερινή υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της πειθαρχημένης εφαρμογής των κανονισμών, ώστε οι θαλάσσιες μετακινήσεις στις Σπέτσες να παραμένουν ασφαλείς και αξιόπιστες.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Νεότερα αναμένονται από το Λιμεναρχείο, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαδρομών είναι κρίσιμη για την καθημερινότητα και την τοπική οικονομία.