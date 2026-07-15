Στα χέρια της αστυνομίας 16χρονος στη Χίο για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Στη Χίο συνελήφθη 16χρονος που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα εξαπατήσεων ηλικιωμένων· κατασχέθηκαν χρήματα και τιμαλφή ενώ εξετάζεται ο ρόλος άλλων συνεργών.

Συνελήφθη ανήλικος που φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης ηλικιωμένων στη Χίο

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Χίου, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένη απάτη με θύματα κυρίως πολίτες προχωρημένης ηλικίας. Η σύλληψη έγινε χθες, Τρίτη 14/07, ενώ ο νεαρός επιχειρούσε να αποχωρήσει από το νησί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος φέρεται να εντάχθηκε σε εγκληματική ομάδα με συγκεκριμένη δομή και ρόλους, στην οποία εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός καθώς και τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα. Η μεθοδολογία της ομάδας περιελάμβανε τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους, κατά τις οποίες οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές ή συγγενικά πρόσωπα και απαιτούσαν την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων ή τιμαλφών, επικαλούμενοι δήθεν διαδικασίες καταγραφής ή επιβολής προστίμων.

Σε μία από τις περιπτώσεις, η ηλικιωμένη παρέδωσε 5.000 ευρώ και τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ .

και τιμαλφή αξίας περίπου . Σε δεύτερη υπόθεση που ερευνάται, ο 16χρονος φέρεται να απέσπασε τιμαλφή αξίας 8.000 ευρώ .

. Το δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον 40χρονο που ενεπλάκη στην υπόθεση.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με αποκλειστικό σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος μέσω εξαπατήσεων σε ανυποψίαστους πολίτες.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία σύλληψης 14/07 (Τρίτη) Ηλικία συλληφθέντα 16 ετών Άλλοι ταυτοποιημένοι 40χρονος ημεδαπός, τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα Αποσπασθέντα ποσά / τιμαλφή 5.000€ + τιμαλφή ≈ 10.000€ σε μία υπόθεση· τιμαλφή 8.000€ σε άλλη

Η υπόθεση έχει σοβαρές τοπικές επιπτώσεις: οι κάτοικοι, ιδίως οι ευπαθείς ηλικιακά, καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις και αιτήματα για παράδοση χρημάτων ή κοσμημάτων. Η ταχεία κινητοποίηση των αρχών και η σύλληψη του ανήλικου αναδεικνύουν την ανάγκη ενημέρωσης και πρόληψης στην κοινότητα.

Σημαντικά σημεία για τους κατοίκους της Χίου:

Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία χωρίς εξακρίβωση ταυτότητας.

Επικοινωνήστε με άμεση οικογενειακή υποστήριξη ή την αστυνομία πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Καταγράψτε αριθμούς κλήσης και οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να βοηθήσουν στις έρευνες.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον πλήρη προσδιορισμό της δράσης του κυκλώματος και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την τύχη των κατασχεθέντων αντικειμένων και χρημάτων.

Η προστασία των ηλικιωμένων και η πρόληψη τέτοιων απατών παραμένει προτεραιότητα για τις τοπικές αρχές.