Συλλήψεις μετά την πυρκαγιά-έκρηξη σε συνεργείο στον Ασπρόπυργο — διενέργεια προανάκρισης

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη επιχείρηση συνεργείου στον Ασπρόπυργο. Εμπλέκονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής βυτιοφόρου, ενώ την έρευνα ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Έκρηξη και φωτιά στο συνεργείο: συλλήψεις και προανακριτική έρευνα

Ένα συνηθισμένο πρωινό σε μια βιομηχανική ζώνη μετατράπηκε σε περιστατικό με σοβαρές επιπτώσεις: στις 9 Ιουλίου 2026, στις 07:40, σε μονοπρόσωπη εταιρεία συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο εκδηλώθηκε πυρκαγιά που συνοδεύτηκε από έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στην περιοχή έσπευσαν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία, συνέλλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία για να διακριβώσουν τις συνθήκες εκδήλωσης του συμβάντος. Η μέχρι στιγμής εικόνα της προανακριτικής διαδικασίας δείχνει σύνδεση με την εκτέλεση θερμών εργασιών που έγιναν με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί: ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου οχήματος όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Τι σημαίνουν τα επόμενα βήματα

Η ανάμιξη της Δ.Α.Ε.Ε. υπογραμμίζει την κρισιμότητα της υπόθεσης: η υπηρεσία ειδικεύεται στη διερεύνηση εμπρησμών και εκρήξεων, επομένως η έρευνα θα εστιάσει σε τεχνικά και αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να προσδιορίσουν αιτίες και ενδεχόμενες ευθύνες. Η υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία ανοίγει τον δρόμο για ποινική αξιολόγηση και πιθανές περαιτέρω νομικές επιβαρύνσεις.

Ημερομηνία περιστατικού: 9 Ιουλίου 2026, 07:40.

9 Ιουλίου 2026, 07:40. Τοποθεσία: μονοπρόσωπη εταιρεία συνεργείο αυτοκινήτων, Ασπρόπυργος Αττικής.

μονοπρόσωπη εταιρεία συνεργείο αυτοκινήτων, Ασπρόπυργος Αττικής. Συλληφθέντες: ιδιοκτήτης της επιχείρησης και εκμεταλλευτής βυτιοφόρου.

ιδιοκτήτης της επιχείρησης και εκμεταλλευτής βυτιοφόρου. Αρχή που διενεργεί την έρευνα: Δ.Α.Ε.Ε.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα εκδήλωσης 07:40 (9/7/2026) Αιτία που ερευνάται Θερμές εργασίες με οξυγόνο-ασετιλίνη Εμπλεκόμενα οχήματα Βυτιοφόρο με προπάνιο

Η κοινότητα της περιοχής παρακολουθεί συγκρατημένα τις εξελίξεις, καθώς τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν τον κίνδυνο που συνοδεύει εργασίες με χρήση φλόγας σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι καλούνται να τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πρόληψης και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν αν υπήρξαν παραλείψεις ή παραβάσεις κανόνων λειτουργίας.

Η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση και η περαιτέρω νομική της πορεία θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της προανακριτικής διαδικασίας και την αξιολόγηση της Εισαγγελίας.