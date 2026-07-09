Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα — κατάσχεση ναρκωτικών, όπλων και άνω των 6.000 ευρώ

Έλεγχοι του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης σε ψιλικατζίδικο οδήγησαν στη σύλληψη δύο εμπλεκομένων για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων. Κατασχέθηκαν πλήθος συσκευασιών κάνναβης, σκευάσματα χωρίς άδεια, πιστόλια κρότου, γκλοπ, ηλεκτρονικά τσιγάρα και πάνω από <strong>6.000 ευρώ</strong>.

Στην σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, μετά από στοχευμένο έλεγχο σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ξηροκρήνης και σχετική αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Τα ευρήματα και οι κατασχέσεις

Κατά τον έλεγχο στον 30χρονο βρέθηκε μια σφραγισμένη πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 5 γραμμαρίων, που όπως προέκυψε είχε προμηθευτεί από το εν λόγω κατάστημα. Στην συνέχεια, σε έλεγχο στο κατάστημα ιδιοκτησίας 50χρονου κατασχέθηκαν πολυάριθμα ναρκωτικά και αντικείμενα σχετιζόμενα με διακίνηση και παράνομη κατοχή όπλων.

83 συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, έκαστη 5 γρ.

συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, έκαστη 20 συσκευασίες με ξηρό ανθό κάνναβης, έκαστη 1 γρ.

συσκευασίες με ξηρό ανθό κάνναβης, έκαστη Συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) και επιπλέον συσκευασίες μικρών βαρών

Πλήθος κόπτες/θρυμματιστές ( 10 )

) Σκευάσματα σε μορφή τζελ και δισκίων για στυτική δυσλειτουργία, χωρίς άδεια πώλησης

Πέντε ηλεκτρονικά τσιγάρα, ξύλινο γκλοπ και μπαστούνι μπέιζμπολ

Πιστόλια κρότου και φυσίγγια, καθώς και χρηματικό ποσό πάνω από 6.000 ευρώ

Διάρθρωση στοιχείων κατάσχεσης

Είδος Ποσότητα / Στοιχείο Συσκευασίες φυτικής κάνναβης 83 x 5 γρ. Συσκευασίες ξηρού άνθους 20 x 1 γρ. Κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) Συσκευασίες μικρών βαρών Κόπτες / θρυμματιστές 10 Ηλεκτρονικά τσιγάρα 5 Ομοιώματα / πιστόλια κρότου και φυσίγγια Κατασχέσεις σε κατάστημα και δεύτερο σημείο Χρηματικό ποσό Άνω των 6.000 ευρώ

Ο 50χρονος ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τις αναφορές, παρέδωσε αυτοβούλως επιπλέον πιστόλι και φυσίγγια που βρέθηκαν σε δεύτερο κατάστημά του στην Πολίχνη. Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες δυνάμεις.

Διοικητικές και ανακριτικές ενέργειες

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την καταγραφή και ταυτοποίηση των κατασχεθέντων καθώς και τις περαιτέρω διαδικασίες σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών. Δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω στοιχεία σχετικά με ποινικές διώξεις πέραν των συλληφθέντων, ενώ το πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να καθορίσει ενδεχόμενες συνδέσεις με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης.

Η υπόθεση θέτει εκ νέου το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών μέσω μικρών επιχειρήσεων λιανικής και της παράνομης διακίνησης σκευασμάτων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, με τις Αρχές να τονίζουν την ανάγκη για εντατικούς ελέγχους και συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατάσχεση, συλλήψεις και προανάκριση παραμένουν τα κύρια στάδια της υπόθεσης, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα των δικαστικών και διωκτικών αρχών.