Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 επιστρέφει: εννέα μέρες τέχνης, έρευνας και εκπαιδευτικών δράσεων

Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου η Ιθάκη φιλοξενεί για πέμπτη συνεχόμενη φορά το ανανεωμένο Φεστιβάλ, με διεθνείς τιμητικές διακρίσεις, διαγωνιστικό τμήμα για νέους δημιουργούς και ποικίλες διακαλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ένα νησί-εργαστήρι θεάτρου και μνήμης

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει φέτος και μετατρέπει το νησί σε σκηνή και πεδίο έρευνας για εννέα ημέρες, από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026. Η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να διασυνδέσει την ιστορική πορεία του θεσμού με σύγχρονες πρακτικές θεατρικής δημιουργίας, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και επιστημονικό διάλογο.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ηθοποιού και σκηνοθέτη Κώστα Γάκη και της θεατροπαιδαγωγού-σκηνοθέτιδας Αθηνάς Αρσένη, το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από την κεντρική θεματική «Τοπίο – Σώμα»: ο γεωγραφικός χώρος αντιμετωπίζεται ως δραματουργικό στοιχείο, ενώ το ανθρώπινο σώμα αναδεικνύεται σε φορέα μνήμης και εμπειρίας. Καθημερινές βιωματικές δράσεις θα πλαισιώσουν τις βραδινές παραστάσεις επαγγελματικών θιάσων απ' όλη την Ελλάδα.

Διαγωνιστικό και τιμητικές διακρίσεις

Κεντρικό σημείο του φεστιβάλ είναι το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων, όπου δέκα επιλεγμένες ομάδες νέων δημιουργών διεκδικούν το πρώτο βραβείο και το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο, παρουσιάζοντας πρωτότυπα έργα με αφετηρία την Οδύσσεια. Παράλληλα, θα τιμηθούν δύο προσωπικότητες με μακρόχρονη συμβολή στον πολιτισμό: ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος και η ηθοποιός-συγγραφέας-σκηνοθέτιδα Άννα Βαγενά.

Συνεργασίες και υποστηρικτικά δίκτυα

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ιθάκης, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων, με επιπλέον υποστήριξη από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Επιστημονικοί συνεργάτες είναι τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γεγονός που ενισχύει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα του φεστιβάλ.

Διάρκεια: 18–26 Σεπτεμβρίου 2026

18–26 Σεπτεμβρίου 2026 Κεντρική θεματική: «Τοπίο – Σώμα»

«Τοπίο – Σώμα» Διαγωνιστικό: 10 ντουέτα νέων δημιουργών

10 ντουέτα νέων δημιουργών Τιμητικές διακρίσεις: Θεόδωρος Τερζόπουλος, Άννα Βαγενά

Τι σημαίνει για την Ιθάκη

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, το φεστιβάλ λειτουργεί ως σημαντικός πόλος πολιτιστικού τουρισμού στην αρχή του φθινοπώρου. Η παρουσία θεατών, καλλιτεχνών και ομάδων εργασίας αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, να προωθήσει το νησί ως σημείο πολιτιστικών ανταλλαγών και να δημιουργήσει ευκαιρίες συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις προσφέρουν σε ντόπιους νέους και επαγγελματίες του χώρου δυνατότητες κατάρτισης και δικτύωσης, ενώ η θεματική του φεστιβάλ ανοίγει συζητήσεις για την τοπική ταυτότητα, τη μνήμη και τη σχέση του σώματος με το περιβάλλον.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνίες 18–26 Σεπτεμβρίου 2026 Καλλιτεχνική διεύθυνση Κώστας Γάκης, Αθηνά Αρσένη Κύριοι φορείς Δήμος Ιθάκης, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων

Οι κάτοικοι καλούνται να ενημερώνονται για το ακριβές πρόγραμμα και τις τοποθεσίες των δράσεων, καθώς ορισμένες εκδηλώσεις είναι βιωματικές και έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Η τοπική οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από τη ροή επισκεπτών, ενώ ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού αναδεικνύεται μέσα από μια σύγχρονη, ερευνητική προσέγγιση.

Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί καλλιτέχνες, μελετητές και θεατές, επανεπιβεβαιώνοντας τη θέση του ως προορισμός όπου το τοπίο και η τέχνη συνυφαίνονται με την τοπική μνήμη.