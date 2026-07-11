Τρεις προσαγωγές για την φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη — βαρύ κατηγορητήριο από την Αντιτρομοκρατική

Τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για ανάκριση μετά την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και τρομοκρατική πράξη.

Σύλληψη και κατηγορίες

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας, της Βάγιας Νέστορα. Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σχηματίζει σε βάρος των δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 24 ετών, και της 26χρονης γυναίκας, βαρύτατη δικογραφία με κύρια κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση και την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης.

Χρονολογία της επιχείρησης και μεταγωγές

Η επιχείρηση εντοπισμού και προσαγωγής των υπόπτων πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ η 26χρονη εντοπίστηκε στην Κρήτη, στην περιοχή της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου είχε μεταβεί τις ημέρες μετά το περιστατικό. Η νεαρή μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης μαζί με τους άλλους δύο.

Τεχνικά ευρήματα και στοιχεία έρευνας

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των βασικών υπόπτων διαδραμάτισαν υλικοτεχνικά στοιχεία από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κάμερα σε παρακείμενο κτήριο κατέγραψε τα πρόσωπα των δραστών όταν αυτοί αφαίρεσαν καλύμματα από το πρόσωπο τους μετά την επίθεση. Επιπλέον, άλλο σημείο καταγραφής κατέγραψε τις κινήσεις τους κατά τη διαδρομή προσέγγισης και αποχώρησης, και οι αρχές προχώρησαν σε αντιπαραβολή ενδυμάτων που φορούσαν κατά το περιστατικό.

Μηχανισμός και συνέπειες

Σύμφωνα με την προανακριτική εκδοχή, ο 29χρονος φέρεται να τοποθέτησε έναν εμπρηστικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της οικογένειας, ανάμεσα στη μηχανή και το καπό. Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε φωτιά στην οποία υπέκυψε η Βάγια Νέστορα. Άλλα μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, καθώς και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία, με την Αφροδίτη να παραμένει νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ερευνητικά δεδομένα και επόμενα βήματα

Η έρευνα περιλαμβάνει, πέραν των βασικών κατηγοριών, σειρά πρόσθετων αδικημάτων που συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την συλλογή στοιχείων για την πλήρη αποτίμηση της υπόθεσης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, όπου θα εξεταστεί το κατηγορητήριο και θα αποφασιστούν τα υπόλοιπα διαδικαστικά βήματα.

Ημερομηνία επίθεσης: 1η Ιουλίου (σύμφωνα με την προανάκριση)

1η Ιουλίου (σύμφωνα με την προανάκριση) Υπόπτων: 3 (άνδρες 29 , 24 και γυναίκα 26 )

3 (άνδρες , και γυναίκα ) Κύριες κατηγορίες: ανθρωποκτονία με πρόθεση, τέλεση τρομοκρατικής πράξης και άλλα συναφή αδικήματα

Στοιχείο Πληροφορία Αρχές που διενήργησαν Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θέση συλληφθέντων Θεσσαλονίκη (2), Χανιά/Παλαιόχωρα (1) Θύμα Βάγια Νέστορα (θάνατος)

Καθώς η υπόθεση προχωρά, η Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει την προανακριτική δουλειά και τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αντιτρομοκρατική. Η διερεύνηση σε εξέλιξη και η παρουσία σοβαρών επιβαρυντικών στοιχείων καθιστούν κρίσιμα τα επόμενα στάδια για τη διαλεύκανση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών, ενώ τηρείται η αρχή της προέγκρισης για την ουσιαστική εκτίμηση των στοιχείων από τα υπεύθυνα όργανα.