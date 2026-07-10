Τρεις συλλήψεις σε μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Η υπόθεση συνδέεται με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και παραμένουν αναζητήσεις για επιπλέον εμπλεκόμενους.

Μια καθημερινή γειτονιά μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά όταν μια πυρκαγιά παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αυτό συνέβη και στις 1ης Ιουλίου, όταν εμπρηστικές ενέργειες σε πολυκατοικίες έφεραν τραγικές συνέπειες. Σήμερα, σε επιχείρηση που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, η Αντιτρομοκρατική προχώρησε σε συλλήψεις που σχετίζονται με τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά τρία άτομα —δύο άνδρες και μία γυναίκα— τα οποία φέρονται ότι εμπλέκονται στις ενέργειες. Οι έρευνες έγιναν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με την Αστυνομία να διενεργεί ελέγχους σε κατοικίες και άλλους χώρους προκειμένου να βρεθούν επιπλέον στοιχεία.

Τι αναφέρουν οι αρχές και οι έρευνες

Οι συλληφθέντες, κατά τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρονται να τοποθέτησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς στις πυλωτές όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις. Η επιχείρηση αποδίδεται σε πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων που οδήγησαν στον εντοπισμό τους. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Ημερομηνία επιθέσεων: 1η Ιουλίου

1η Ιουλίου Σύλληψης μέχρι στιγμής: 3 άτομα (2 άνδρες, 1 γυναίκα)

3 άτομα (2 άνδρες, 1 γυναίκα) Περιοχές ερευνών: Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Στοιχείο Πληροφορίες Ενέργειες Εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Κατηγορίες (προκαταρκτικά) Σύνδεση με τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών Σοβαρή συνέπεια Θάνατος της Βάγιας Νέστορα

Συνέπειες και περαιτέρω βήματα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια ανησυχία και πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η φωτιά που ακολούθησε τις εμπρηστικές ενέργειες οδήγησε στον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με στόχο τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που θα συνδέσουν τους συλληφθέντες με τα περιστατικά και θα διευκρινίσουν το εύρος της εμπλοκής τους.

Οι Αρχές αναμένεται να προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις μετά το πέρας της επιχείρησης, παρουσιάζοντας τα ευρήματα που οδήγησαν στις συλλήψεις και τυχόν επιπλέον στοιχεία. Μέχρι τότε, η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείεται η εξέλιξη της υπόθεσης με νέες προσαγωγές ή συλλήψεις.

Η υπόθεση επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της πολιτικής βίας και της ασφάλειας των πολιτών, ενώ η δικαστική διερεύνηση θα προσπαθήσει να φωτίσει πλήρως τα κίνητρα και τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων.