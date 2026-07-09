Παιδίατρος αναλαμβάνει υπηρεσία στην Ιθάκη: λύση για χρόνια κενά στο νησί

Μετά από χρόνια έλλειψης, ανακοινώθηκε η κάλυψη της θέσης παιδιάτρου στην Ιθάκη — εξέλιξη που επηρεάζει την πρόσβαση υγειονομικής φροντίδας για τα παιδιά του νησιού και την καθημερινότητα των οικογενειών.

Κάλυψη θέσης παιδίατρου στην Ιθάκη

Ανακοινώθηκε σήμερα ότι βρέθηκε παιδίατρος για την Ιθάκη, εξέλιξη που οι τοπικές οικογένειες και οι επαγγελματίες υγείας περιμένουν ως σημαντική βελτίωση στην πρόσβαση παιδιατρικών υπηρεσιών στο νησί. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του υπουργού Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που χαρακτήρισε την εξέλιξη επιλύουσα ένα χρόνιο κενό.

«Μία εκκρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο ένα κενό καλύφθηκε»

Η κάλυψη της θέσης εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, όπου η πρόσβαση σε ειδικούς ιατρούς είναι συχνά προβληματική. Για τους κατοίκους της Ιθάκης, αυτό σημαίνει ταχύτερη και πιο άμεση αντιμετώπιση παιδιατρικών περιστατικών, μειωμένη ανάγκη μετακίνησης προς άλλα νησιά ή την ηπειρωτική χώρα και βελτίωση της παρακολούθησης παιδιών με χρόνια νοσήματα.

Συγκεκριμένα, οι άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των οικογενειών αναμένεται να είναι:

Μείωση των αναμονών για προγραμματισμένα ραντεβού και ελάφρυνση των επειγόντων περιστατικών.

Δυνατότητα τοπικής παρακολούθησης βρεφών και νηπίων, καθώς και των εμβολιαστικών προγραμμάτων.

Λιγότερες μετακινήσεις με κόστος και ταλαιπωρία, ειδικά σε περιόδους κακοκαιρίας ή υψηλής τουριστικής κίνησης.

Απομένουν ωστόσο πρακτικά ερωτήματα που ενδιαφέρουν τον τοπικό πληθυσμό: η ακριβής ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, το ωράριο λειτουργίας και αν η κάλυψη είναι μόνιμη ή προσωρινή. Αυτά τα στοιχεία θα καθορίσουν και το εύρος της βελτίωσης στην παροχή υπηρεσιών.

Στοιχείο Πληροφόρηση Ανακοίνωση 08/07/2026 (ανάρτηση Υπ. Υγείας) Υπεύθυνος για την ενημέρωση Άδωνις Γεωργιάδης

Οι τοπικές αρχές υγείας και ο Δήμος Ιθάκης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα για τις λεπτομέρειες λειτουργίας της υπηρεσίας — ειδικά για τις ώρες προσέλευσης στο Κέντρο Υγείας και τις διαδικασίες ραντεβού. Η ύπαρξη παιδίατρου μπορεί επίσης να επηρεάσει θετικά την εμπιστοσύνη των κατοίκων προς τις δημόσιες δομές και να διευκολύνει την οργάνωση σχολικών και προληπτικών προγραμμάτων.

Για τους γονείς, χρήσιμο είναι να γνωρίζουν τα επόμενα βήματα:

Να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Υγείας Ιθάκης για πληροφορίες σχετικά με ραντεβού και ωράρια.

Να επιβεβαιώσουν την κάλυψη των εμβολιασμών και της τακτικής παρακολούθησης των παιδιών.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, να ενημερώνονται για τη διαδικασία μεταφοράς σε μονάδα άλλου νησιού αν απαιτείται.

Η έλευση παιδίατρου αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της στενότερης φροντίδας για τα παιδιά της Ιθάκης. Η πλήρης αξιοποίηση αυτής της προσφοράς εξαρτάται από τον τρόπο που θα οργανωθεί η τοπική υπηρεσία και από τη συνεχή συνεργασία μεταξύ της νησιωτικής κοινότητας και των φορέων υγείας.