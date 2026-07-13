Υπογράφηκε η σύμβαση αποκατάστασης δύο ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο με προϋπολογισμό 3,2 εκατ.€

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέγραψε σύμβαση για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ σε Πλάτωμα (Τρίπολη) και Σπαρτέα (Ανατολική Μάνη), σε έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έξι μηνών. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την ολοκλήρωση ΣΔΙΤ και με χρηματοδότηση 65 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση δύο Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), σε ένα βήμα που χαρακτηρίζεται κρίσιμο για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στις τοπικές κοινωνίες. Το έργο αφορά τις θέσεις «Πλάτωμα» του Δήμου Τρίπολης και «Σπαρτέα» του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με συνολικό προϋπολογισμό 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Πλαίσιο και χρηματοδότηση

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα» για τη διοίκηση. Η υπογραφή της σύμβασης εντάσσεται στη συνέχεια της ολοκλήρωσης του έργου ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων και συνδέεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συνολικού ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ, που διασφαλίστηκε για την ολοκλήρωση της γενικότερης παρέμβασης στη διαχείριση αποβλήτων.

Χρονοδιάγραμμα και στόχοι

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει υλοποίηση των εργασιών εντός έξι μηνών, με την Περιφέρεια να εκφράζει βεβαιότητα για την έγκαιρη ολοκλήρωση. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου προγράμματος αποκατάστασης «δύσκολων» περιβαλλοντικά σημείων στην Πελοπόννησο, με στόχο την οριστική επίλυση εκκρεμοτήτων του παρελθόντος και την παράδοση ασφαλών, αποκατεστημένων χώρων στις τοπικές κοινωνίες.

Σημασία για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες

Η αποκατάσταση ΧΑΔΑ περιλαμβάνει εργασίες που μειώνουν ρυπαντικές πιέσεις στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα, περιορίζουν τη διάδοση δυσοσμιών και επικίνδυνων εκπομπών και επιτρέπουν την επανάχρηση ή τη φύτευση των χώρων. Για περιοχές με τουριστική ή γεωργική δραστηριότητα, η έγκαιρη αποκατάσταση έχει άμεσο οικονομικό και κοινωνικό όφελος, καθώς αποκαθίσταται η λειτουργία του περιβάλλοντος και μειώνονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Επόμενα βήματα

Έναρξη εργασιών αποκατάστασης στις δύο θέσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Παρακολούθηση της υλοποίησης και έλεγχος συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά πρότυπα.

Σχεδιασμός επόμενων φάσεων για την αποκατάσταση επιπλέον σημείων στην Περιφέρεια.

Στοιχείο Πληροφορία Θέσεις Πλάτωμα (Δήμος Τρίπολης), Σπαρτέα (Δήμος Ανατολικής Μάνης) Προϋπολογισμός 3,2 εκατομμύρια € Συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (σχετιζόμενη) 65 εκατομμύρια € Χρονικό διάστημα υλοποίησης 6 μήνες

Η επέμβαση στην Πελοπόννησο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στη μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης, στην ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης και στην τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης μπορεί να αποτελέσει δείγμα για την προώθηση αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε άλλες περιοχές της χώρας.