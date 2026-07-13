Υπογράφηκε σύμβαση για την αποκατάσταση δύο ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο με προϋπολογισμό 3,2 εκατ.€

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέγραψε σύμβαση για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στην Τρίπολη και την Ανατολική Μάνη, πρώτη φάση ευρύτερου προγράμματος με ορίζοντα έξι μηνών και χρηματοδότηση που συνδέεται με έργο ΣΔΙΤ και πόρους της Ε.Ε.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, στην υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση δύο Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), μια κίνηση που περιγράφεται από την Περιφερειακή Αρχή ως «έργο-ανάσα» για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις αφορούν τους ΧΑΔΑ στη θέση «Πλάτωμα» του Δήμου Τρίπολης και στη θέση «Σπαρτέα» του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με συνολικό προϋπολογισμό 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, χαρακτήρισε την προστασία του περιβάλλοντος ως «κορυφαία προτεραιότητα» της διοίκησης και τόνισε ότι ο στόχος είναι να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος και να παραδοθούν ασφαλείς, αποκατεστημένοι χώροι στις τοπικές κοινότητες.

Συνδέσεις με ΣΔΙΤ και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η σύμβαση περιγράφεται ως συνέχεια της ολοκλήρωσης του έργου του ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια, καθώς και της εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου. Η τρέχουσα παρέμβαση αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδίου που θα καλύψει και άλλες περιβαλλοντικά επιβαρυμένες τοποθεσίες στην περιοχή.

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών ορίζεται σε έξι μήνες, με την Περιφέρεια να εκφράζει την προσδοκία ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και ότι οι χώροι θα αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες σε περιβαλλοντικά ασφαλή μορφή.

Τοποθεσίες: Πλάτωμα (Δ. Τρίπολης), Σπαρτέα (Δ. Ανατολικής Μάνης)

Πλάτωμα (Δ. Τρίπολης), Σπαρτέα (Δ. Ανατολικής Μάνης) Προϋπολογισμός: 3,2 εκατομμύρια ευρώ (συνολικά για το έργο)

3,2 εκατομμύρια ευρώ (συνολικά για το έργο) Σχετική χρηματοδότηση: 65 εκατομμύρια ευρώ από Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΣΔΙΤ

65 εκατομμύρια ευρώ από Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΣΔΙΤ Χρόνος υλοποίησης: 6 μήνες (προβλεπόμενος)

Η αποκατάσταση ΧΑΔΑ περιλαμβάνει, συνήθως, εργασίες όπως καθαρισμό και ανάσυρση αστικών αποβλήτων, αποκατάσταση εδαφών, αποκατάσταση φυτοκάλυψης και μέτρα παρακολούθησης για την αποφυγή ρύπανσης υπογείων υδάτων. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει λεπτομερώς το τεχνικό περιεχόμενο των παρεμβάσεων, αλλά δίνει έμφαση στη συνέχεια του ΣΔΙΤ και στη χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Επιπτώσεις και προκλήσεις

Η αποκατάσταση σημείων ανεξέλεγκτης διάθεσης έχει πολλαπλές θετικές συνέπειες: μείωση περιβαλλοντικού κινδύνου για εδάφη και υδροφορείς, περιορισμός οσμών και εντόμων, καθώς και επαναφορά του χώρου σε χρήσεις φιλικές προς την κοινότητα. Ταυτόχρονα, η έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση είναι κρίσιμη, καθώς ανεπαρκής παρακολούθηση ή καθυστερήσεις μπορεί να μειώσουν τα αναμενόμενα οφέλη.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το γενικότερο σχέδιο της Περιφέρειας για ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ και ευρωπαϊκών πόρων. Η πρόκληση παραμένει στο να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές λύσεις, ο χρόνος και οι πόροι θα επαρκούν για μόνιμη επίλυση των προβλημάτων, καθώς και ότι οι τοπικές κοινωνίες θα εμπλακούν στη φάση παρακολούθησης και ανάκτησης των περιοχών.

Στοιχείο Τιμή Αριθμός ΧΑΔΑ 2 Συνολικός προϋπολογισμός 3,2 εκατ.€ Σχετική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 65 εκατ.€ Χρονοδιάγραμμα 6 μήνες

Η σημερινή σύμβαση σημειώνει ένα πρακτικό βήμα προς την αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών στην Πελοπόννησο. Η πραγματική απόδοση αυτής της παρέμβασης θα κριθεί από την ποιότητα της εκτέλεσης και την ενσωμάτωση μακροπρόθεσμων μηχανισμών παρακολούθησης και συντήρησης.