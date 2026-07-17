Παραδίδει την έδρα ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης μετά από 11 χρόνια στη Βουλή

Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ — Προοδευτική Συμμαχία ανακοινώνει την παραίτηση και την παράδοση της έδρας του, επικαλούμενος την πολιτική ρήξη στον προοδευτικό χώρο και την ανάγκη να συνεχίσει τον αγώνα του εκτός κοινοβουλίου.

Αιφνιδιαστική παραίτηση και τοπικές επιπτώσεις

Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ — Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του, κλείνοντας έναν κύκλο παρεμβάσεων διάρκειας έντεκα ετών. Η κίνηση λαμβάνει χώρα εν μέσω ευρείας αναδιάταξης στον προοδευτικό χώρο, μετά τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τις εσωτερικές ρήξεις που ακολούθησαν.

Η απόφαση του κ. Κόκκαλη ξεχωρίζει επειδή δεν επέλεξε την οδό της ανεξαρτητοποίησης ή της διατήρησης της έδρας· επέλεξε να αποχωρήσει πλήρως από τη Βουλή, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει «προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει» στο πολιτικό περιβάλλον. Η αποχώρηση τέτοιου βεληνεκούς βουλευτή από τη Λάρισα δημιουργεί άμεσα πολιτικά και πρακτικά ερωτήματα για την εκπροσώπηση της περιφέρειας στις κεντρικές πολιτικές διαδικασίες.

“Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.”

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι θα συνεχίσει «από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία», δεσμευόμενος να στηρίξει αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για «επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα» και «ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος», χωρίς όμως να προσδιορίζει άμεσα πολιτικές κινήσεις ή επόμενα βήματα πέραν της γενικής κατεύθυνσης εμπλοκής στην κοινωνία.

Για τους κατοίκους της Λάρισας, η παραίτηση σηματοδοτεί τα εξής πρακτικά ζητήματα:

Άμεση αλλαγή εκπροσώπησης στη Βουλή: θα ακολουθήσουν διαδικασίες αντικατάστασης της έδρας σύμφωνα με το εκλογικό μητρώο και το κομματικό ψηφοδέλτιο.

στη Βουλή: θα ακολουθήσουν διαδικασίες αντικατάστασης της έδρας σύμφωνα με το εκλογικό μητρώο και το κομματικό ψηφοδέλτιο. Ανοιχτά τοπικά ζητήματα : οι φορείς που συνεργάζονταν με τον βουλευτή —αγροτικοί και εργασιακοί σύλλογοι, τοπικές υπηρεσίες— θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις επαφές τους μέχρι να οριστεί επίσημος αντικαταστάτης.

: οι φορείς που συνεργάζονταν με τον βουλευτή —αγροτικοί και εργασιακοί σύλλογοι, τοπικές υπηρεσίες— θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις επαφές τους μέχρι να οριστεί επίσημος αντικαταστάτης. Πολιτική αναμετάθεση: η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει την τοπική πολιτική ισορροπία του προοδευτικού χώρου στη Λάρισα και τις συμμαχίες ενόψει μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Η παραίτηση έρχεται σε μια στιγμή όπου τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Σε επίπεδο κομματικών διαδικασιών θα χρειαστεί άμεσα ενημέρωση των τοπικών οργανώσεων και πιθανή ενεργοποίηση εσωτερικών μηχανισμών για την ειδοποίηση του επόμενου υποψηφίου στη σειρά του εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στοιχείο Πληροφορία Ονοματεπώνυμο Βασίλης Κόκκαλης Κόμμα ΣΥΡΙΖΑ — Προοδευτική Συμμαχία Διάρκεια θητείας 11 έτη Τοπική επίπτωση Αλλαγή εκπροσώπησης και ανάγκη επανεξέτασης τοπικών συνεργασιών

Στο άμεσο μέλλον αναμένονται ανακοινώσεις από το κόμμα για τη διαδοχή της έδρας, καθώς και πιθανές δημόσιες τοποθετήσεις τοπικών φορέων και κομματικών στελεχών. Η παραίτηση ενός βουλευτή με μακρά κοινοβουλευτική παρουσία εγείρει επίσης πολιτικές συζητήσεις σε επίπεδο νομού γύρω από την κατεύθυνση της εκπροσώπησης των κοινωνικών ομάδων που αναφέρει στη δήλωσή του.

Όσοι δημότες και φορείς έχουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη Βουλή ή αναζητούν κοινοβουλευτική παρέμβαση θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την αντικατάσταση της έδρας, προκειμένου να γνωρίζουν σε ποιον θα απευθύνονται στο εξής για νομοθετικά ή διοικητικά ζητήματα που επηρεάζουν την περιοχή.

Σημείωση: Η δήλωση παραίτησης του κ. Κόκκαλη δημοσιοποιήθηκε πλήρης και περιλαμβάνει εκτενή αιτιολόγηση των λόγων της αποχώρησης. Εντός της επόμενης εβδομάδας, όπως αναφέρει, θα γίνει και η ενημέρωση του προέδρου (η ανακοίνωση στο σημείο που είχαμε στη διάθεσή μας κόπηκε πριν ολοκληρωθεί), γεγονός που αναμένεται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το επόμενο βήμα στην τοπική πολιτική ατζέντα.