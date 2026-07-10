Αίτηση παραίτησης Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί αναταραχή στην Κουμουνδούρου

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος διχαστικές τάσεις και εσωτερικές υπονομεύσεις, ενώ παραμένει βουλευτής. Η κίνηση πυροδότησε διαφωνίες για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και εγείρει ερωτήματα για τα επόμενα βήματα στο κόμμα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά από συνάντηση στην Κουμουνδούρου με τους στενούς του συνεργάτες για την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων καταστατικών διαδικασιών. Στη δήλωσή του έκανε απολογισμό του έργου της ηγεσίας κατά την περίοδο της θητείας του, επισημαίνοντας ως επιτεύγματα την οικονομική τακτοποίηση του κόμματος και την ανασύνταξη οργανωτικών δομών, ενώ ταυτόχρονα κατήγγειλε φαινόμενα εσωστρέφειας και υπονομεύσεων που, κατά την εκτίμησή του, εμποδίζουν την ενότητα και τη δημιουργία ευρύτερων προοδευτικών σχημάτων.

Πλαίσιο και επιχειρήματα

Στη δημόσια τοποθέτησή του ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ανέλαβε το κόμμα σε «δύσκολη χρονική στιγμή» και όρισε ως βασικούς άξονες την απόκτηση συλλογικής, αριστερής ταυτότητας και τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του επιτεύχθηκε εξυγίανση των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και ανανέωση οργάνων και δομών, στοιχεία που χαρακτήρισε ως βήματα επιστροφής σε αξιοπιστία και σοβαρότητα.

«Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα [...] Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό, προοδευτικό σχήμα με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της Δεξιάς.»

Παρά την παραίτηση από την προεδρία, ο κ. Φάμελλος δηλώνει ότι διατηρεί τη βουλευτική του ιδιότητα και θα συνεχίσει να υπηρετεί τις κοινοβουλευτικές του υποχρεώσεις και την ενεργή συμμετοχή του στο κόμμα.

Αντιδράσεις και εσωτερικές προκλήσεις

Η αποχώρηση του προέδρου πυροδότησε άμεσες αντιπαραθέσεις για τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης Κεντρικής Επιτροπής. Ορισμένα κορυφαία στελέχη ζητούν την κανονική σύγκληση της ΚΕ, επικαλούμενα το δικαίωμα των μελών στην τοποθέτηση και την ανάγκη συλλογικής αντιμετώπισης της κρίσης. Στον αντίποδα, η ηγεσία που εκπροσωπείται από την αναπληρώτρια γραμματέα δηλώνει ότι, λόγω της έλλειψης προέδρου για την εισήγηση, η συνεδρίαση θα αναβληθεί και ότι η Πολιτική Γραμματεία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Διχογνωμίες για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και την αρμοδιότητα αναβολής της.

για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και την αρμοδιότητα αναβολής της. Δημόσια θέση του κ. Φάμελλου υπέρ της ενότητας και του σχηματισμού ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

του κ. Φάμελλου υπέρ της ενότητας και του σχηματισμού ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Διακηρυγμένα επιτεύγματα οικονομικής εξυγίανσης και οργανωτικής ανανέωσης κατά τη διάρκεια της προεδρίας.

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα ενώ σε ορισμένες αναφορές επικαλούνται δημοσκοπικές πιέσεις και διάβρωση της κοινοβουλευτικής επιρροής, στοιχείο που εντείνει την εσωκομματική ένταση και επιτείνει την αίσθηση επείγοντος για τη λήψη αποφάσεων στην Κουμουνδούρου.

Στοιχείο Κατάσταση κατά ανακοίνωση Προεδρία ΣΥΡΙΖΑ Παραιτηθείς (Σωκράτης Φάμελλος) Βουλευτική ιδιότητα Διατηρείται Οικονομική κατάσταση κόμματος Δηλωμένη εξυγίανση, χωρίς οφειλές σε τράπεζες/Δημόσιο/προμηθευτές

Η άμεση συνέπεια της παραίτησης είναι η ανάγκη για ταχεία εσωτερική διευθέτηση: είτε μέσω της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής που ζητούν τμήματα της ηγεσίας και μέλη, είτε μέσω διαδικασιών που θα καθοριστούν από την Πολιτική Γραμματεία. Η έκβαση θα διαμορφώσει το εσωτερικό ισοζύγιο δυνάμεων στον ΣΥΡΙΖΑ και θα επηρεάσει την ικανότητα του κόμματος να παρουσιάσει ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα απέναντι στην κυβέρνηση.

Σε εθνικό επίπεδο, η εξέλιξη προστίθεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής ρευστότητας και επηρεάζει το πολιτικό πεδίο της αντιπολίτευσης, καθώς αποφάσεις για οργανωτικές κινήσεις και συμμαχίες θα κριθούν καθοριστικές για την προεκλογική προετοιμασία και την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.