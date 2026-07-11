Αναβολή της συναυλίας στη Σαλαμίνα μετά τον θάνατο της συζύγου του δημάρχου

Η προγραμματισμένη για τις 12 Ιουλίου εμφάνιση της Λένας Ζευγαρά στο Ευριπίδειο Θέατρο αναβλήθηκε μετά την απώλεια της Αθηνάς Βάτου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν επιστροφή εισιτηρίων και ο δήμος προτρέπει για δωρεές στο Κοινωνικό Παντοπωλείο αντί στεφάνων.

Το γεγονός και οι άμεσες συνέπειες για την πόλη

Η προγραμματισμένη συναυλία της Λένας Ζευγαρά στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας για την Κυριακή 12 Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η απόφαση ελήφθη από τον χορηγό της εκδήλωσης ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τον δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο, έπειτα από τον θάνατο της συζύγου του, Αθηνάς Βάτου. Η επίσημη σελίδα πώλησης των εισιτηρίων επιβεβαίωσε επίσης την αναβολή και ενημερώνει για την επιστροφή των χρημάτων στους αγοραστές από τα σημεία αγοράς.

Για τους κατοίκους της Σαλαμίνας η εξέλιξη αφορά τόσο όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια όσο και τη γενικότερη λειτουργία των πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού την επόμενη εβδομάδα. Η ματαίωση αναμένεται να επηρεάσει και τη μικρή τοπική αγορά που σχετίζεται με επισκέπτες σε ημέρες εκδηλώσεων.

Ανακοινώσεις διοργανωτών και δήμου

Στην ανακοίνωση του χορηγού της εκδήλωσης αναφέρεται ότι η αναβολή αποφασίστηκε «με βαθύ σεβασμό στο πένθος» και ότι τα εισιτήρια θα επιστραφούν από τα σημεία όπου τα είχαν προμηθευτεί οι κάτοχοι. Η ίδια ενημέρωση αναρτήθηκε και από την πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων.

«Με βαθύ σεβασμό στο πένθος για την απώλεια της συζύγου του δημάρχου Σαλαμίνας, αποφασίσαμε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της Λένας Ζευγαρά. Θα υπάρξουν πολλές ακόμη ευκαιρίες να συναντηθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί μέσα από τη μουσική. Αυτή τη στιγμή, όμως, προέχει να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στον δήμαρχο, στην οικογένειά του και στους οικείους τους. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. (Τα χρήματα των εισιτηρίων θα επιστραφούν από τα σημεία που έχουν αγοραστεί)»

Πρακτικά θέματα για κατοίκους και επισκέπτες

Οι κάτοχοι εισιτηρίων πρέπει να απευθυνθούν στο κατάστημα ή την πλατφόρμα από όπου τα αγόρασαν για την επιστροφή του αντιτίμου. Δεν έχει ανακοινωθεί από τους διοργανωτές εάν και πότε θα προγραμματιστεί νέα ημερομηνία για την εμφάνιση της καλλιτέχνιδας στο νησί.

Ημερομηνία συναυλίας: Κυριακή 12 Ιουλίου (αναβλήθηκε)

Κυριακή 12 Ιουλίου (αναβλήθηκε) Τοποθεσία: Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας

Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας Επιστροφές εισιτηρίων: από τα σημεία αγοράς

από τα σημεία αγοράς Κηδεία: θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (όπως ανακοίνωσε ο Δήμος)

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (όπως ανακοίνωσε ο Δήμος) Επιθυμία οικογένειας: ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου αντί στεφάνων

Τοπικό πλαίσιο και κοινωνική διάσταση

Η απόφαση για αναβολή πολιτιστικής εκδήλωσης σε περίοδο πένθους είναι συνήθης πρακτική σε τοπικό επίπεδο και αντανακλά την ευαισθησία της διοργάνωσης απέναντι στην τοπική διοίκηση και την κοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οικογένεια του θανόντος ζήτησε αντί στεφάνων τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου — μια ενέργεια με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο για ευάλωτες ομάδες στο νησί.

Στοιχείο Πληροφορία Καλλιτέχνης Λένα Ζευγαρά Ημερομηνία εμφάνισης Κυριακή 12 Ιουλίου (αναβλήθηκε) Χώρος Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας Αιτία αναβολής Θάνατος της συζύγου του δημάρχου, Αθηνάς Βάτου

Οι τοπικές αρχές και οι διοργανωτές έχουν τονίσει τη διαθεσιμότητα για παροχή πληροφοριών σχετικά με επιστροφές εισιτηρίων. Οι δημότες που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη καλούνται να σεβαστούν την επιθυμία της οικογένειας και, αν το επιλέξουν, να στηρίξουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου αντί για αποστολή στεφάνων.

Η εξέλιξη αυτή υπενθυμίζει τη στενή σχέση μεταξύ τοπικής διοίκησης, πολιτιστικών δράσεων και κοινού στη Σαλαμίνα, καθώς και τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης για αλλαγές σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις.