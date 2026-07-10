Αναβολή της συναυλίας της Λένας Ζευγαρά στη Σαλαμίνα λόγω πένθους

Η προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Ιουλίου εμφάνιση της Λένας Ζευγαρά στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας αναβλήθηκε κατόπιν ανακοίνωσης του χορηγού, ως ένδειξη σεβασμού στο πένθος για την απώλεια της συζύγου του δημάρχου. Τα εισιτήρια θα επιστραφούν από τα σημεία αγοράς.

Συναυλία αναβάλλεται σε ένδειξη σεβασμού

Η προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 συναυλία της Λένας Ζευγαρά στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως ανέφερε ανακοίνωση του χορηγού της εκδήλωσης, του καταστήματος Parrot island. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας του θανάτου της συζύγου του δημάρχου του νησιού, γεγονός που προκάλεσε τοπικό πένθος.

Στην επίσημη ανάρτηση του χορηγού επισημαίνεται ότι, σε αυτή τη φάση, προέχει η συμπαράσταση στον δήμαρχο και την οικογένειά του. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι τα χρήματα των εισιτηρίων θα επιστραφούν από τα σημεία όπου είχαν αγοραστεί.

«Με βαθύ σεβασμό στο πένθος για την απώλεια της συζύγου του δημάρχου Σαλαμίνας, αποφασίσαμε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της Λένας Ζευγαρά. Θα υπάρξουν πολλές ακόμη ευκαιρίες να συναντηθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί μέσα από τη μουσική. Αυτή τη στιγμή, όμως, προέχει να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στον δήμαρχο, στην οικογένειά του και στους οικείους τους. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.»

Η εξέλιξη αφορά πολλούς κατοίκους και επισκέπτες της Σαλαμίνας που είχαν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν την παράσταση, καθώς και τοπικούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διοργάνωση και στην εξυπηρέτηση θεατών. Η αναβολή αναμένεται να επηρεάσει, έστω προσωρινά, τη ροή του καλοκαιρινού πολιτιστικού προγράμματος του νησιού.

Για διευκόλυνση του κοινού, συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία της εκδήλωσης και της ανακοίνωσης:

Καλλιτέχνης: Λένα Ζευγαρά

Λένα Ζευγαρά Ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί: Κυριακή 12/07/2026

Κυριακή 12/07/2026 Χώρος: Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας

Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας Χορηγός/ανακοινώσας: Parrot island

Parrot island Επιστροφή εισιτηρίων: Από τα σημεία αγοράς

Πληροφορία Λεπτομέρεια Αίτιο αναβολής Πένθος για την απώλεια της συζύγου του δημάρχου Ανακοίνωση Δημοσίευση από τον χορηγό Parrot island Επόμενα βήματα Επιστροφή εισιτηρίων και μελλοντική αναπρογραμματισμός

Για τους κατοίκους της Σαλαμίνας που είχαν εισιτήρια, συνιστάται να επικοινωνήσουν άμεσα με το σημείο αγοράς για τη διαδικασία επιστροφής. Οι τοπικές αρχές και οι διοργανωτές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει νέο ημερολόγιο επαναπρογραμματισμού της συναυλίας.

Η απόφαση για αναβολή συναυλιών ή δημόσιων εκδηλώσεων σε περιπτώσεις τοπικού πένθους είναι σύνηθες πρακτικό σε πολλές κοινότητες. Στη Σαλαμίνα, όπου οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν σημαντική τοπική συμμετοχή, τέτοιες αλλαγές απαιτούν επικοινωνία προς το κοινό και σαφή διαδικασία επιστροφής για να περιοριστεί ο αντίκτυπος σε θεατές και επαγγελματίες.

Η δημοσιοποίηση της είδησης υπενθυμίζει την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ διοργανωτών, χορηγών και δημοτικών υπηρεσιών όταν μεταβάλλονται προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ώστε οι κάτοικοι της Σαλαμίνας να ενημερώνονται έγκαιρα και να διευκολύνεται η διαχείριση επιστροφών και τυχόν αναπρογραμματισμών.