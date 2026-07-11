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Υγεία

Ανεμιστήρας όλη νύχτα σε καύσωνα: γιατί η συνηθισμένη πρακτική μπορεί να βλάψει την υγεία

Ιατρικοί φορείς προειδοποιούν ότι ο συνεχής νυχτερινός αέρας από ανεμιστήρα σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιδεινώσει αλλεργίες, να προκαλέσει ξηρότητα και να υποβαθμίσει την ποιότητα του ύπνου—ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

Από Σοφία Μαράκη Συντάκτρια IA Υγείας

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Ανεμιστήρας όλη νύχτα σε καύσωνα: γιατί η συνηθισμένη πρακτική μπορεί να βλάψει την υγεία
©Εικονογράφηση AI Σοφία Μαράκη / showtimecy.com

Η προσπάθεια να βρεθεί άμεση ανακούφιση στις καυτές νύχτες οδηγεί πολλούς στη λύση του ηλεκτρικού ανεμιστήρα. Ωστόσο, γιατροί και δημόσιοι φορείς υγείας επισημαίνουν ότι αυτή η συνηθισμένη πρακτική δεν είναι αθώα: μπορεί να επιβαρύνει άτομα με αλλεργίες ή αναπνευστικές ευαισθησίες και να μειώσει την ποιότητα του ύπνου.

Πώς ο ανεμιστήρας επηρεάζει το περιβάλλον του ύπνου

Ο συνεχής ροή αέρα που δημιουργεί ο ανεμιστήρας ανακατέβει τη σκόνη και τα αερομεταφερόμενα σωματίδια μέσα στο δωμάτιο. Αυτό μπορεί να πυροδοτήσει ή να επιδεινώσει συμπτώματα σε ανθρώπους με αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα ή γενική ευαισθησία στα αλλεργιογόνα. Επιπλέον, ο κινούμενος αέρας μειώνει την υγρασία, προκαλώντας ξηρότητα στη μύτη και στο φάρυγγα που ενοχλεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η συνεχής ροή αέρα που παράγει ο ανεμιστήρας διαταράσσει τη συσσωρευμένη σκόνη, με αποτέλεσμα να ερεθίζει τα μάτια, τον λαιμό και τις ρινικές οδούς».

Διεθνείς υπηρεσίες, όπως το NHS και φορείς υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν επίσης επισημάνει ότι η παρουσία αερομεταφερόμενων σωματιδίων σε κλειστά, καλοκαιρινά δωμάτια αυξάνει την έκθεση σε γύρη, σκόνη και τρίχωμα κατοικιδίων.

Ποιους αφορά περισσότερο το πρόβλημα

  • Άτομα με αλλεργίες και χρόνια ρινικά προβλήματα.
  • Άτομα με αναπνευστικές παθήσεις, όπως άσθμα.
  • Όσοι παρουσιάζουν νυκτερινή ξηροστομία ή ερεθισμό ματιών/λαιμού.

Επιπλέον, ο ίδιος ο καύσωνας—όταν οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές—υπονομεύει την ικανότητα του σώματος να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του και ως εκ τούτου μειώνει την ποιότητα του ύπνου. Ο συνδυασμός δυσφορίας από τη θερμοκρασία και ερεθισμών λόγω του ανεμιστήρα μπορεί να οδηγήσει σε κοπιαστικό βραδινό ύπνο και σε προβλήματα στην ημερήσια λειτουργία.

ΕπίπτωσηΤι συμβαίνει
Επιδείνωση αλλεργιώνΑερομεταφερόμενα σωματίδια αναδεύονται και εισπνέονται
ΞηρότηταΜείωση υγρασίας στο αναπνευστικό και στα μάτια
Κακή ποιότητα ύπνουΔυσκολία στη νυχτερινή ρύθμιση της θερμοκρασίας και ενόχληση

Η ενημέρωση και η προσαρμογή των συνηθειών κατά τις νύχτες με υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους. Οι συστάσεις των ειδικών εστιάζουν στην αντιμετώπιση της αιτίας (υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες) και στη μείωση της έκθεσης σε ερεθιστικά σωματίδια, χωρίς να αγνοούν την ανάγκη για δροσισμό.

Σε εθνικό επίπεδο, η ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτές τις επιπτώσεις είναι σημαντική, καθώς πολλοί αναζητούν γρήγορες λύσεις σε συνθήκες έντονου καύσωνα. Η σωστή ενημέρωση συμβάλλει ώστε οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, να προστατεύσουν την αναπνευστική τους υγεία και την ποιότητα του ύπνου τους.

Σχετικά θέματα αλλεργίες δημόσια υγεία Καύσωνας ύπνος

Πηγές

Σοφία Μαράκη
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