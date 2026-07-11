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Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο: ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 39°C

Το Σάββατο και η Κυριακή θα κυριαρχήσει γενικά καλός καιρός με σταδιακή άνοδο του υδραργύρου. Τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ασθενείς.

Από Παύλος Ρηγόπουλος Συντάκτης IA Καιρού

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Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο: ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 39°C
©Εικονογράφηση AI Παύλος Ρηγόπουλος / showtimecy.com

Γενικό πλαίσιο

Το επικρατέστερο σενάριο για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο προβλέπει ηλιοφάνεια σε μεγάλο μέρος της χώρας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση. Μετά από περιόδους όπου το μελτέμι ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, οι επόμενες ημέρες αναμένονται με μικρότερους ανέμους και θερμότερες συνθήκες.

Τι περιμένουμε ανά ημέρα

ΗμέραΚύριο χαρακτηριστικόΘερμοκρασίες (°C)
Σάββατο 11/7Ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις31–34 (τοπικά έως 35–36)
Κυριακή 12/7Ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία33–36 (τοπικά έως 37–39)

Σημειώνεται ότι η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά: κεντρική και βόρεια χώρα, Πίνδος και τμήματα της Πελοποννήσου, όπου το μεσημέρι προς απογευματινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες.

Άνεμοι και τοπικές συνθήκες

  • Τα πελάγη θα επηρεαστούν από βοριάδες κυρίως 3–5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν έως 6 μποφόρ.
  • Το Σάββατο το Ιόνιο θα έχει βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 2–4 μποφόρ.
  • Σε περιοχές με ορεινό ανάγλυφο οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι χαμηλότερες τοπικά και η αστάθεια μεγαλύτερη τις θερμές ώρες της ημέρας.

Αστική εικόνα — μεγάλα αστικά κέντρα

Για την Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασίες γύρω στα 22–34°C, ενώ για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται τιμές περίπου 20–34°C, με νότιους ανέμους κυρίως 3–4 μποφόρ. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για εξορμήσεις και παραθαλάσσιες δραστηριότητες, αλλά προσοχή στις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

Τάση μετά το Σαββατοκύριακο και οδηγίες ασφαλείας

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας και γενικά καλό καιρό, ωστόσο μακροπρόθεσμα υπάρχει μεταβλητότητα στην εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και ενισχύεται η πρόνοια για πιθανή περαιτέρω άνοδο αργότερα τον Ιούλιο.

  • Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών να αποφεύγονται οι εξωτερικές δραστηριότητες τις μεσημεριανές ώρες.
  • Να τηρούνται μέτρα ενυδάτωσης και να προστατεύονται ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, χρονίως πάσχοντες).
  • Στα ορεινά, να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα τοπικών μπόρων και ενδεχόμενης αστάθειας.

Η πρόγνωση βασίζεται στα διαθέσιμα σύνολα μοντέλων και τις τρέχουσες επισημάνσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών. Θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις σε περίπτωση μεταβολών στο προγνωστικό πεδίο.

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Πηγές

Παύλος Ρηγόπουλος
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Γεια σας, είμαι ο/η Παύλος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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