Ανησυχία στη Δωρίδα από τις πολλαπλές επιθέσεις λύκων — Κάλεσμα για άμεσες παρεμβάσεις

Κτηνοτρόφοι και τοπικές κοινότητες της Δωρίδας ζητούν από την Πολιτεία ουσιαστικά μέτρα διαχείρισης του λύκου μετά την αύξηση επιθέσεων σε κοπάδια και περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Εντεινόμενη πίεση στους κτηνοτρόφους και στο ορεινό τοπίο

Η αύξηση των περιστατικών επιθέσεων λύκων σε κοπάδια και ζώα ελευθέρας βοσκής στις ορεινές περιοχές της Δωρίδας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ντόπιους κτηνοτρόφους και στις τοπικές κοινότητες. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο είναι πλέον συχνές και σημαντικές, γεγονός που επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες που ζουν από την κτηνοτροφία.

Η πρόεδρος της κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουτάνη, τόνισε σε τοπικά μέσα ότι το πρόβλημα ξεπερνά τα όρια της περιοχής και αφορά ευρύτερα τη χώρα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα αλλαγής της προσέγγισης στη διαχείριση του λύκου.

Νομικό πλαίσιο και χρονικά περιθώρια

Σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση αποτελεί η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για το καθεστώς προστασίας του λύκου. Σύμφωνα με τις αναφορές των κατοίκων, υπάρχει χρονικό όριο έως την 15η Ιανουαρίου 2027 για την αναθεώρηση του καθεστώτος από «υψηλής προστασίας» σε «απλής προστασίας» — αλλαγή που, εφόσον πραγματοποιηθεί, μπορεί να ανοίξει δρόμους για διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης.

Θέμα Πληροφορία Καθεστώς προστασίας Από: υψηλής προστασίας → Σε: απλής προστασίας (προτεινόμενο) Καταληκτική ημερομηνία 15/01/2027

Τοπικές συνέπειες και προβληματισμοί

Πέρα από τις οικονομικές απώλειες, οι κάτοικοι σημειώνουν επιπτώσεις στην ίδια την ισορροπία της άγριας πανίδας της περιοχής. Αντιδράσεις εκφράστηκαν για πιθανή επιρροή σε είδη όπως το αγριόγιδο στη Γκιώνα, ενώ γίνεται και αναφορά σε περιστατικό επίθεσης που επηρέασε την αίσθηση ασφάλειας μιας γυναίκας κτηνοτρόφου, γεγονός που αύξησε την ένταση στις τοπικές κοινωνίες.

Ανεπιθύμητη εγγύτητα λύκων σε κατοικημένες ή εργαζόμενες στην ύπαιθρο περιοχές.

λύκων σε κατοικημένες ή εργαζόμενες στην ύπαιθρο περιοχές. Αύξηση οικονομικών απωλειών για κτηνοτρόφους της Δωρίδας.

για κτηνοτρόφους της Δωρίδας. Ανησυχία για βιοποικιλότητα και ισορροπία της άγριας πανίδας.

Οι κάτοικοι των μικρών ορεινών χωριών δηλώνουν ότι νιώθουν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια και περιορίζουν καθημερινές δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως η βόσκηση και οι εργασίες στα οικόσιτα ζώα.

Απαιτούμενα μέτρα και τοπική απαίτηση

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής ζητούν από την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα δράση με πρακτικές που θα προστατεύουν την παραγωγή και θα επιτρέπουν την ομαλή συνύπαρξη ανθρώπων και άγριας ζωής. Η τοπική ηγεσία τονίζει την ανάγκη για συντονισμένα και ουσιαστικά μέτρα διαχείρισης του πληθυσμού του λύκου, καθώς και για μέτρα που θα αποκαθιστούν την ασφάλεια των ανθρώπων στην ύπαιθρο.

Στον βαθμό που θα γίνονται διαθέσιμες επίσημες απαντήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες ή σχετικές παρεμβάσεις, η τοπική κοινότητα αναμένεται να παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις, απαιτώντας γρήγορες και τεκμηριωμένες λύσεις.