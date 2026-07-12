Ιτέα: Οι Beatles το καλοκαίρι του 1967 — μια σύντομη στάση στην ελληνική ενδοχώρα

Την 23η Ιουλίου 1967 οι Beatles επισκέφθηκαν Δελφούς, Αράχωβα και Ιτέα. Το ταξίδι, οργανωμένο από τον «Magic Alex», καταγράφηκε από ελληνικές εφημερίδες και απέκτησε, αναδρομικά, πολιτικό χαρακτήρα λόγω του καθεστώτος της χούντας.

Μια μέρα στην ενδοχώρα που έμεινε στην ιστορία

Την 23η Ιουλίου 1967 το συγκρότημα των Beatles πραγματοποίησε περιήγηση που πέρασε από τους Δελφούς, την Αράχωβα και την Ιτέα. Η επίσκεψη καλύφθηκε από δύο ελληνικές εφημερίδες της εποχής και σήμερα αναδεικνύεται ως ένα γεγονός με πολλαπλές αναγνώσεις: πολιτική, πολιτισμική και τοπική. Το ταξίδι οργανώθηκε από τον Γιάννη Αλέξη Μάρδα, γνωστό ως «Magic Alex», προσωπικό σύνδεσμο της μπάντας με την Ελλάδα.

Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες: οι Beatles ήρθαν στη χώρα μόλις τρεις μήνες μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Κατά τις καταγραφές της εποχής, η παρουσία του συγκροτήματος στην ενδοχώρα συνοδεύτηκε από την εμφάνιση «εκπροσώπων του τουρισμού», γεγονός που έδωσε την εντύπωση πως επρόκειτο για επίσημη φιλοξενία και κρατική μέριμνα.

Τοπικές εικόνες και χειρονομίες

Στην Αράχωβα τα ρεπορτάζ αναφέρουν γλέντι με παραδοσιακή μουσική και χορό, όπου τα μέλη του συγκροτήματος συμμετείχαν, χορεύοντας καλαματιανό και δεχόμενα δώρα λαϊκής τέχνης. Η στάση αυτή ερμηνεύτηκε ως έκφραση φιλοξενίας και καλής θέλησης προς τους επισκέπτες. Στην Ιτέα, αν και οι λεπτομέρειες είναι λιγότερο εκτενείς, η καταγραφή της παρουσίας τους εντάσσει την πόλη στο πλαίσιο αυτού του σύντομου ταξιδιού στην ελληνική ενδοχώρα.

«Θα πάμε εκεί και θα εξαφανιστούμε από τον κόσμο»,

είναι μια από τις φράσεις που αντανακλούν την προσωπική διάθεση των μελών της μπάντας εκείνη την εποχή, όπως την μεταφέρουν μεταγενέστερες αναμνήσεις. Η ανάγκη για απόσυρση και η αναζήτηση ιδανικών χώρων εκφράστηκαν ανοιχτά από μέλη του συγκροτήματος, ενώ ο Μακάρτνεϊ παραδέχθηκε πως ένα πρακτικό κίνητρο ήταν η δυνατότητα να ζουν χωρίς περιορισμούς στο κάπνισμα μαριχουάνας.

Σημασία και επιπτώσεις για την Ιτέα

Η σύντομη παρουσία των Beatles στην περιοχή απέκτησε, εκ του αποτελέσματος, συμβολικό χαρακτήρα: από τη μία προβάλλει την Ιτέα ως σημείο διελεύσεων διεθνών προσώπων, από την άλλη υπενθυμίζει πως πολιτικά ρεύματα και διεθνής προβολή μπορούν να συνδεθούν με τοπικές πρακτικές φιλοξενίας. Για τους κατοίκους, το γεγονός αποτελεί κομμάτι της τοπικής μνήμης και ενδεχομένως στοιχείο του τουριστικού αφηγήματος, χωρίς όμως να λείπουν οι πολιτικές προεκτάσεις που καταγράφτηκαν από τα μέσα της εποχής.

Ημερομηνία: 23/7/1967

23/7/1967 Τοποθεσίες: Δελφοί, Αράχωβα, Ιτέα

Δελφοί, Αράχωβα, Ιτέα Διοργανωτής: Γιάννης Αλέξης Μάρδας («Magic Alex»)

Στοιχείο Περιγραφή Συγκρότημα Beatles Εποχή Καλοκαίρι 1967, λίγους μήνες μετά την εγκαθίδρυση της χούντας Κάλυψη Δύο ελληνικές εφημερίδες της εποχής

Η επίσκεψη των Beatles στην Ιτέα και την ευρύτερη περιοχή παραμένει ένα τεκμήριο της τοπικής ιστορίας που συνδέει την πόλη με διεθνή πολιτιστικά ρεύματα και με τη νεότερη πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Η ανάγνωση του γεγονότος σήμερα απαιτεί προσοχή: τα γεγονότα καταγράφηκαν υπό συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο και οι εντυπώσεις που απέκτησαν οι ντόπιοι και τα μέσα δεν μπορούν να αποσπαστούν από αυτό.

Η τοπική κοινότητα μπορεί να αξιοποιήσει τέτοια ιστορικά επεισόδια για τεκμηριωμένη καταγραφή της μνήμης της πόλης, χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς την παράβλεψη του πολιτικού πλαισίου που τα διαπέρασε.