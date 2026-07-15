Ανάπλαση ακτοπλοϊκής σύνδεσης με επίκεντρο την Ιτέα: σχέδιο κυκλικού δρομολογίου Αίγιο–Ιτέα

Σχέδιο για επανέναρξη ακτοπλοϊκής γραμμής που θα συνδέει το Αίγιο με τον Άγιο Νικόλαο και την Ιτέα εξετάζουν Υπουργείο και Λιμενικό Ταμείο, με στόχο να τερματιστεί η απομόνωση των ακτών του Κορινθιακού μετά το 2011 και να προωθηθεί βιώσιμο, ενδεχομένως «πράσινο», μοντέλο.

Πλαίσιο και στόχος του σχεδίου

Σε συζητήσεις μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και του Υπουργείου Ναυτιλίας επανέρχεται η ιδέα επανασύνδεσης της Αχαΐας με τη Φωκίδα, μια σύνδεση που είχε διακοπεί από το 2011. Το νέο πλάνο προβλέπει κυκλικό δρομολόγιο που θα ξεκινά από το Αίγιο, θα προσεγγίζει τον Άγιο Νικόλαο και θα καταλήγει στην Ιτέα, επιδιώκοντας να συνδέσει σημεία με υψηλή τουριστική κίνηση και να προσφέρει καθημερινή ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση.

Χαρακτηριστικά του προτεινόμενου διαγωνισμού

Ο νέος διαγωνισμός που σχεδιάζεται θα έχει προδιαγραφές παρόμοιες με τις προηγούμενες και περιλαμβάνει όρους για σύμβαση και σκάφος. Βασικά στοιχεία από την πρόταση:

Διάρκεια σύμβασης: από 1 έως 5 έτη

από Τύπος σκάφους: επιβατηγό μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων

επιβατηγό μήκους τουλάχιστον Χωρητικότητα: τουλάχιστον 100 επιβατών

τουλάχιστον Συχνότητα: καθημερινά δρομολόγια

Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ιτέα

Η Ιτέα ως προορισμός εντάσσεται στο προτεινόμενο δρομολόγιο και αναμένεται να ωφεληθεί απευθείας από την αύξηση της προσβασιμότητας. Ωστόσο, στην ευρύτερη ζώνη παρατηρείται ότι ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία, όπως η Ναύπακτος, τα Τριζόνια και το Γαλαξίδι, δεν διαθέτουν σήμερα τις απαιτούμενες λιμενικές υποδομές για άμεση ενσωμάτωση σε δρομέυματα. Η έλλειψη κατάλληλων προσεγγιστικών λιμανιών μπορεί να περιορίσει την ευελιξία του δρομολογίου και να απαιτήσει επενδύσεις ή εναλλακτικές λύσεις πλοήγησης.

Περιβαλλοντική διάσταση και «πράσινη» χρηματοδότηση

Μια σημαντική παράμετρος της πρότασης είναι η πιθανότητα χρήσης υβριδικού ή ηλεκτροκίνητου πλοίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να καταστήσει το έργο επιλέξιμο για συμπλήρωμα «πράσινης» επιδότησης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της επένδυσης και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της σύνδεσης.

«αισιόδοξος για την έκβαση της προσπάθειας»

Η δήλωση αυτή αποδίδεται στον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Ανδρέα Οικονόμου, ο οποίος εκφράζει αισιοδοξία για την τελική λύση μετά την πολυετή απουσία ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

Επόμενα βήματα και τοπικές επιπτώσεις

Το Λιμενικό Ταμείο επεξεργάζεται την πρόταση σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο, ενσωματώνοντας το σχέδιο στο Master Plan για την αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης του Αιγίου. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέου κτιρίου για το Ταμείο και τη δημιουργία Υδατοδρομίου στην περιοχή του Αιγίου. Για την Ιτέα, η επανεμφάνιση της γραμμής σημαίνει αυξημένο τουριστικό ρεύμα, βελτιωμένη πρόσβαση για κατοίκους και επιχειρήσεις και πιθανές οικονομικές ωφέλειες από τον συνεχιζόμενο θερινό κύκλο επισκεπτών.

Στοιχείο Προτεινόμενη παράμετρος Διάρκεια σύμβασης 1–5 έτη Ελάχιστο μήκος σκάφους 30 μέτρα Ελάχιστη χωρητικότητα 100 επιβάτες Λειτουργία Καθημερινά δρομολόγια

Επισημαίνεται ότι σε προηγούμενο διαγωνισμό για τη γραμμή Αίγιο–Άγιος Νικόλαος δεν υπήρξε ενδιαφέρον από ιδιώτες, παρά την πρόβλεψη επιδότησης, γεγονός που ώθησε τις πλευρές να αναζητήσουν ένα πιο βιώσιμο και ελκυστικό μοντέλο. Η εισαγωγή στοιχείων «πράσινης» τεχνολογίας και η διεύρυνση του δρομολογίου ώστε να περιλαμβάνει την Ιτέα αποτελούν κεντρικά σημεία σε αυτήν την αναζήτηση.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Ιτέας, η εξέλιξη αυτή θα είναι κρίσιμη: θα πρέπει να παρακολουθηθούν οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, οι απαιτήσεις υποδομών και οι χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η πιθανή επανασύνδεση με τον Κορινθιακό κόλπο.