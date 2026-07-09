Προκήρυξη έργου μεταφοράς μαθητών στη Φωκίδα με προϋπολογισμό 4,47 εκατ. ευρώ

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας προχωρά σε συστηματική ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τρία σχολικά έτη, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και προθεσμία υποβολής προσφορών στις 19 Ιουλίου 2026.

Οργάνωση, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανακοίνωσε την προκήρυξη για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029. Η σύμβαση θα καλύψει τη μεταφορά από την κατοικία των μαθητών προς τις σχολικές μονάδες και αντίστροφα, καθώς και τις μετακινήσεις προς και από κολυμβητήρια όπου απαιτείται συμμετοχή σε μαθήματα κολύμβησης.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή και εκτείνεται έως την 31/08/2029 για τις ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται μαθήματα στις δημόσιες σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φωκίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.471.841,76 € συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 13%.

Στοιχείο Ποσό Συνολικός προϋπολογισμός 4.471.841,76 € Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 2.931.394,05 € Προαίρεση 1.025.988,04 € ΦΠΑ 13% 514.459,67 €

Πώς και πότε υποβάλλονται οι προσφορές

Οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν τη μεταφορά θα καταθέσουν προσφορές αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ), στον συστημικό διαγωνισμό 500104. Η προθεσμία υποβολής λήγει την 19 Ιουλίου 2026 στις 15:00.

Υποβολή προσφοράς: ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αρ. διαγωνισμού: 500104 .

. Λήξη υποβολών: 19/07/2026, 15:00 .

. Διάρκεια σύμβασης: έως 31/08/2029 για ημέρες λειτουργίας σχολείων.

Τοπικές επιπτώσεις και σημεία προσοχής

Για γονείς και κηδεμόνες η προκήρυξη σηματοδοτεί ότι οι δρομολογήσεις και ο σχεδιασμός της καθημερινής μετακίνησης των παιδιών θα ανανεωθούν για την επόμενη τριετία. Οι σχολικές μονάδες και οι τοπικές κοινότητες πρέπει να συντονιστούν με την Περιφερειακή Ενότητα ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια των δρομολογίων από την έναρξη της επόμενης σχολικής περιόδου.

Επιχείρησεις μεταφορών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή οφείλουν να παρακολουθήσουν την προκήρυξη και να προετοιμάσουν τη σχετική τεκμηρίωση και τεχνικά στοιχεία των οχημάτων τους, δεδομένου ότι η ανάθεση προβλέπει μίσθωση κατάλληλων μέσων, όπως λεωφορεία και ταξί Δ.Χ. επιβατικά.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Για διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία το γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας διαθέτει επικοινωνία:

Τηλ.: 22653 50636

Email: k.kavvouras@pste.gov.gr

Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων και οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με τα δρομολόγια και τα ωράρια, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στην νέα οργάνωση των μετακινήσεων.