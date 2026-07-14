2 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Φωκίδας

Η Περιφέρεια Στερεάς εντάσσει στο πρόγραμμα 2026–2030 έργο ύψους 2.000.000 € για επισκευές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Φωκίδας, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Χρηματοδότηση και στόχοι της παρέμβασης

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ». Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια» και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και φθορών σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην Π.Ε. Φωκίδας. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Κατονομαζόμενες οδοί και γεωγραφική κάλυψη

Σύμφωνα με την απόφαση, παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήματα των ακόλουθων οδικών αξόνων της Φωκίδας:

Ιτέας – Δεσφίνας – Όρια Νομού

Ε.Ο. 51 Καλοσκοπή – Βρύζες – Πυρά

Νέα Εθνική Οδός Ιτέας – Αντιρρίου

Λιλαίας – Επταλόφου

Πολύδροσο – Άνω Πολύδροσο – Όρια Νομού

Κόκκινος – Πενταγιοί

Σημασία για την τοπική καθημερινότητα

Η χρηματοδότηση στοχεύει σε προβλήματα φθοράς και σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί ανάγκες συντήρησης. Η αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αναμένεται να μειώσει τις δυσκολίες στη μετακίνηση, να περιορίσει τη φθορά των οχημάτων και να αυξήσει την ασφάλεια στις μετακινήσεις των κατοίκων, των μαθητών και των επαγγελματιών που εξυπηρετούνται από τους συγκεκριμένους άξονες.

«Εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ και προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης σε κρίσιμα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Φωκίδας. Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση, που έρχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα φθορών και να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Με συνέπεια επενδύουμε σε έργα υποδομής που εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν την οδική ασφάλεια και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της Φωκίδας και συνολικά της Στερεάς Ελλάδας»

Πρακτικά ζητήματα και επόμενα βήματα

Μετά την ένταξη της πράξης στο περιφερειακό πρόγραμμα, το επόμενο στάδιο θα περιλαμβάνει την ωρίμανση των μελετών, την προκήρυξη των σχετικών διαδικασιών και την ανάθεση των εργασιών. Η σειρά και το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων θα προκύψουν από τις τεχνικές μελέτες και τις διαδικασίες δημοπράτησης. Η χρηματοδότηση από το ΕΠΑ εξασφαλίζει όμως την απαραίτητη δημοσιονομική κάλυψη για την υλοποίηση των εργασιών.

Περιφερειακή Ενότητα Πηγή χρηματοδ. Δημόσια δαπάνη Φωκίδα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2.000.000 €

Για τους κατοίκους της Φωκίδας η εξέλιξη είναι θετική, καθώς τα έργα αναμένεται να βελτιώσουν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Ωστόσο, σημαντικό θα είναι να υπάρξει διαφάνεια στα χρονοδιαγράμματα και σαφής ενημέρωση για τις φάσεις υλοποίησης ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της Περιφέρειας για την αναβάθμιση υποδομών στη Στερεά Ελλάδα και συνιστά μέρος της προσπάθειας βελτίωσης της καθημερινότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.